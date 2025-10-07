Rețetele Juanitei | Hummus cu năut și pastă de vinete coapte — o reinterpretare cremoasă și aromată a unui preparat clasic oriental

Dacă îți plac gusturile orientale și texturile speciale, această rețetă de hummus cu năut și vinete coapte este perfectă. Combină cremozitatea hummusului tradițional cu aroma ușor afumată a vinetelor coapte, rezultând un preparat ideal pentru gustări, aperitive sau un prânz lejer. Este practic ceva între hummus de năut și salată de vinete românească.

Ingrediente

250 g năut fiert (sau o conservă de năut scursă)

1-2 vinete coapte (pulpa curățată)

2 linguri tahini (pastă de susan)

2 căței de usturoi pisați sau 3-4 fire de usturoi verde

Sucul de la o jumătate de lămâie

2–3 linguri de ulei de măsline extravirgin

½ linguriță de chimion măcinat (opțional)

Sare și piper după gust.

Preparare hummus cu năut și pastă de vinete coapte

Coace vinetele întregi, la cuptor, pe grătar sau direct pe flacără, până când coaja devine neagră și pulpa moale. Lasă-le să se răcească, apoi curăță-le și scurge-le de lichidul amar.

Dacă folosești năut fiert acasă, asigură-te că este bine gătit și moale. Dacă folosești o conservă, clătește-l bine sub jet de apă rece.

Într-un blender sau robot de bucătărie, adaugă năutul, pulpa de vinete coapte, tahini, usturoiul, sucul de lămâie, uleiul de măsline, sarea, piperul și chimionul (dacă folosești).

Procesează totul până obții o pastă fină și cremoasă. Dacă este prea groasă, adaugă puțină apă rece sau un strop de ulei de măsline, până la consistența dorită.

Toarnă hummusul într-un bol, pune deasupra puțin ulei de măsline și dacă dorești, frunze proaspete de pătrunjel. Poți adăuga și semințe de susan sau năut crocant pentru textură.

Servire

Servește hummusul cu lipie caldă, bastonașe de legume (morcovi, ardei, țelină) sau alături de salate și fripturi. Este perfect și ca întindere pe pâine prăjită, la mic dejun sau gustare.

Beneficiile ingredientelor

Năutul este bogat în proteine vegetale, fibre și minerale, contribuind la o digestie sănătoasă și la menținerea unui nivel stabil al glicemiei.

Vinetele adaugă un gust rafinat și aduc antioxidanți, fibre și compuși benefici pentru sănătatea cardiovasculară.

Tahini furnizează grăsimi bune, calciu și magneziu, susținând echilibrul sistemului nervos și al metabolismului.

Această combinație echilibrată, cremoasă și hrănitoare este o modalitate delicioasă de a valorifica legumele de sezon și de a aduce în farfurie aromele Orientului, într-o formă simplă și sănătoasă.

Poftă bună!