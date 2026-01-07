Într-o perioadă în care bucătăria și mesele au fost pline de dulciuri, cu siguranță nu lipsesc resturi de prăjituri: chec, pandișpan, brioșe sau panettone ori cozonac. Folosindu-le ca bază obținem un desert numai bun pentru sărbătoarea de Sfântul Ion, ultima zi festivă a sezonului de iarnă.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ingrediente pentru desert

Nu ai nevoie de cantități fixe, totul depinde de câtă prăjitură ți-a rămas.

Baza: Resturi de cozonac, chec, brioșe, panettone, etc.

Pentru un adaos de textură crocantă: Nuci tocate, stafide, cubulețe de rahat. Eu am pus câteva bucățele de turron spaniol și portocale confiate .

Crema: 3 gălbenușuri de ou, 300 de ml de lapte; 1 plic de zahăr vanilat, un praf de sare.

Unt pentru uns vasul și frișcă pentru decor.

Preparare

Începe prin a tăia prăjiturile în bucățele sau cuburi sau a le sfărâma. Unge cu unt un vas termorezistent. Așază resturile de prăjituri în vas, alternându-le cu nuci, stafide etc.

Într-un bol separat, bate gălbenușurile de ouă împreună cu zahărul vanilat și adaugă apoi laptele și sarea, amestecând până la omogenizare.

Toarnă amestecul lichid peste baza din tavă. Asigură-te că fiecare bucățică a absorbit sos. Introdu vasul în cuptorul preîncălzit la 180°C.

Lasă budinca la cuptor timp de 40-50 de minute. Vei ști că este gata când deasupra s-a rumenit frumos, iar compoziția a devenit legată și pufoasă. După ce o scoți, las-o puțin la răcit și pudrează-o cu zahăr. Eu am copt desertul în air fryer la 180 de gr pentru 30 de minute.

Se poate servi caldă, alături de o cupă de înghețată de vanilie, sau rece, lângă o ceașcă de cafea.