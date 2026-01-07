Într-o perioadă în care bucătăria și mesele au fost pline de dulciuri, cu siguranță nu lipsesc resturi de prăjituri: chec, pandișpan, brioșe sau panettone ori cozonac. Folosindu-le ca bază obținem un desert numai bun pentru sărbătoarea de Sfântul Ion, ultima zi festivă a sezonului de iarnă.
Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:
- articolul continuă mai jos -
Ingrediente pentru desert
Nu ai nevoie de cantități fixe, totul depinde de câtă prăjitură ți-a rămas.
-
Baza: Resturi de cozonac, chec, brioșe, panettone, etc.
-
Pentru un adaos de textură crocantă: Nuci tocate, stafide, cubulețe de rahat. Eu am pus câteva bucățele de turron spaniol și portocale confiate .
-
Crema:3 gălbenușuri de ou, 300 de ml de lapte; 1 plic de zahăr vanilat, un praf de sare.
-
Unt pentru uns vasul și frișcă pentru decor.
Preparare
- Începe prin a tăia prăjiturile în bucățele sau cuburi sau a le sfărâma. Unge cu unt un vas termorezistent. Așază resturile de prăjituri în vas, alternându-le cu nuci, stafide etc.
- Într-un bol separat, bate gălbenușurile de ouă împreună cu zahărul vanilat și adaugă apoi laptele și sarea, amestecând până la omogenizare.
- Toarnă amestecul lichid peste baza din tavă. Asigură-te că fiecare bucățică a absorbit sos. Introdu vasul în cuptorul preîncălzit la 180°C.
- Lasă budinca la cuptor timp de 40-50 de minute. Vei ști că este gata când deasupra s-a rumenit frumos, iar compoziția a devenit legată și pufoasă. După ce o scoți, las-o puțin la răcit și pudrează-o cu zahăr. Eu am copt desertul în air fryer la 180 de gr pentru 30 de minute.
Se poate servi caldă, alături de o cupă de înghețată de vanilie, sau rece, lângă o ceașcă de cafea.