Atunci când vrem un prânz sănătos, nu foarte greu și cu de toate, aceste bărcuțe cu brânză sunt ideale. Mai ales dacă ți-a rămas prin frigider niște carne tocată de la un sos de paste.

Beneficiile vinetelor pentru sănătate

Vinetele sunt un aliment bogat în nutrienți, care conține fibre, vitamine și minerale. Acestea pot fi foarte benefice pentru menținerea sănătății generale, inclusive a sănătății inimii.

Potrivit healthline.com, există șapte beneficii majore pe care vinete le aduc sănătății noastre. Aceste legume aduc organismului un aport de vitamine esențiale (C, K, folați) și minerale precum manganul (10% din doza zilnică) la doar 20 de calorii pe porție. Sunt bogate în antioxidanți puternici, în special nasunină, care protejează celulele împotriva radicalilor liberi și pot reduce riscul de boli de inimă prin scăderea colesterolului LDL și a trigliceridelor.

Datorită conținutului ridicat de fibre (3 grame la o cană) și polifenoli, consumul de vinete ajută la reglarea glicemiei și sprijină pierderea în greutate prin menținerea senzației de sațietate, în timp ce compuși specifici, precum glicozidele SRG, prezintă un potențial promițător în combaterea celulelor canceroase.

Versatilitatea lor culinară le face extrem de ușor de integrat în dietă ca înlocuitor hipocaloric pentru ingrediente grele, îmbunătățind aportul general de fibre și nutrienți al meselor.

Ingrediente pentru bărcuțele de vinete

Vinete, una de persoană dacă sunt micuțe, una la două persoane dacă sunt mari

Roșii coapte sau roșii din conservă sau piure gros

1 ceapă medie tocată mărunt

Carne tocată de vită (în funcție de numărul de vinete)

3-4 linguri de ulei de măsline extravirgin

Sare, piper și condimente, după gust (oregano, busuioc)

Brânza telemea, 50 de g pentru o vânătă.

Preparare

Spală vinetele și taie-le în două jumătăți, pe lung. Taie apoi cu vârful unui cuțin interiorul într-un fel de caroiaj, fără a ajunge la coajă.

Stropește-le cu ulei de măsline, sare și piper și pune-le la cuptor cu coaja în jos, cam 20-30 de minute până se coc bine în interior. Temperatura cuptorului 200 de grade.

Încinge 2 linguri de ulei de măsline într-o cratiță și călește ceapa, tocată mărunt. Adaugă carnea tocată și rumenește-o bine. Condimentează cu sare, piper și condimente.

Călește carnea 10 minute. Între timp călzește cuptorul la 200°C.

Într-un tavă, pune puțin ulei pe fund, apoi jumătățile de vinete cu coaja în jos. Cu o furculiță pisează vânăta în interiorul cojii.

Umple vinetele cu carne tocată. Întinde deasupra un strat de sos de roșii, sare, piper, condimente, apoi presară brânza telemea din belșug, peste toată suprafața. Brânza să fie bine sfărâmată sau rasă, uniform. La final, stropește cu ulei de măsline.

Coace la cuptorul preîncălzit timp de 15-20 de minute, sau până când brânza s-a topit și s-a rumenit.

Sevește vinetele fierbinți, chiar direct din vasul în care au fost gătite. Sunt minunate alături de pâine proaspătă sau prăjită cu puțin ulei de măsline.

Poftă bună!