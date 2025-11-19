Aripioarele de pui se pot prepara rapid, acasă, fără a le prăji precum la fast-food. Vă promit că vor fi la fel de gustoase, dar cu mai puține calorii și uleiuri saturate.

Ingrediente

500 de g de aripioare de pui

1-2 linguri de sos de soia

1 linguriță de boia de ardei iute sau dulce, după gust

½ linguriță de usturoi granulat sau 2 căței de usturoi pisați

2 linguri de ulei de măsline

1 linguriță de miere sau sirop de agave/arțar.

P reparare aripioare de pui

Pregătește marinada amestecând sosul de soia, boiaua, usturoiul, uleiul și mierea.

Marinează aripioarele timp de o oră.

Preîncălzește air fryer-ul la 195 °C sau cuptorul la 200°C.

Gătește-le timp de 25 de minute. La jumătatea timpului, întoarce pe partea cealaltă.

Servește-le cu sos de tzatziki, sos de roșii sau de muștar.

Poftă bună!