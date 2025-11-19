Aripioarele de pui se pot prepara rapid, acasă, fără a le prăji precum la fast-food. Vă promit că vor fi la fel de gustoase, dar cu mai puține calorii și uleiuri saturate.
Ingrediente
500 de g de aripioare de pui
1-2 linguri de sos de soia
1 linguriță de boia de ardei iute sau dulce, după gust
½ linguriță de usturoi granulat sau 2 căței de usturoi pisați
2 linguri de ulei de măsline
1 linguriță de miere sau sirop de agave/arțar.
Preparare aripioare de pui
Pregătește marinada amestecând sosul de soia, boiaua, usturoiul, uleiul și mierea.
Marinează aripioarele timp de o oră.
Preîncălzește air fryer-ul la 195 °C sau cuptorul la 200°C.
Gătește-le timp de 25 de minute. La jumătatea timpului, întoarce pe partea cealaltă.
Servește-le cu sos de tzatziki, sos de roșii sau de muștar.
Poftă bună!