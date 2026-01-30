Celebrul chef britanic Gordon Ramsay propune o versiune personală de tiramisu, diferită de rețeta clasică italiană, prin folosirea laptelui condensat, a frișcii și a vinului Marsala, alături de mascarpone. Rezultatul este un desert mai cremos, cu un gust bine echilibrat, în care cafeaua, alcoolul și ciocolata amară rămân elemente-cheie. Rețeta este gândită pentru servire individuală, în pahare, și este destinată pentru șase porții, scrie Reporter Gourmet.

Ingrediente (pentru 6 persoane):

450 ml cafea neagră, rece

50 ml lichior de cafea

18 pișcoturi

40 g ciocolată neagră, cu 80% cacao

1 lingură cacao amară de foarte bună calitate, pentru servire

Pentru crema de mascarpone

250 g mascarpone

50 ml lapte condensat

250 ml smântână dulce pentru frișcă

100 ml vin Marsala

Mod de preparare

Cafeaua se toarnă într-o tavă joasă și se amestecă cu lichiorul de cafea. Dacă se folosește cafea fierbinte, tava se pune pentru scurt timp la congelator sau se adaugă câteva cuburi de gheață, până când lichidul se răcește complet.

Separat, mascarponele se amestecă cu laptele condensat, folosind un tel, până se obține o cremă fină și omogenă. Într-un alt bol, smântâna se bate cu mixerul până devine fermă. Se adaugă vinul Marsala, apoi frișca se încorporează ușor în crema de mascarpone.

Nouă pișcoturi se înmoaie, pe rând, în cafea, pentru câteva secunde. Se rup în jumătăți și se așază câte trei jumătăți pe fundul a șase pahare de servire. Deasupra se rade un strat subțire de ciocolată neagră, apoi se adaugă câte două linguri de cremă de mascarpone în fiecare pahar.

Restul pișcoturilor se înmoaie în cafea, se rup în jumătăți și se adaugă câte două jumătăți în fiecare pahar. Se rade deasupra restul de ciocolată, apoi se completează cu crema de mascarpone rămasă.

Înainte de servire, suprafața desertului se pudrează cu cacao amară, folosind o sită fină.

Sfatul lui Gordon Ramsay

„Dacă aveți timp, puneți paharele la frigider timp de una sau două ore înainte de servire. Aromele se vor lega mai bine și desertul va fi și mai gustos”.