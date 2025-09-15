O salată e mereu o idee salvatoare pentru masa de prânz, când vrem de regulă să mâncăm ceva care să fie și bun la gust, și sănătos, și gustos. O salată clasică devenită un evergreen al bucătăriei internaționale este salata Waldorf. Denumită așa după locul în care a luat naștere: a fost creată în 1893 de către bucătarul Oskar Tschirky, maitre d’hôtel la renumitul Waldorf-Astoria din New York.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Trebuie să fi fost într-o zi de grație, pentru că salata născută din intuiția sa este consumată până astăzi. Sau servește ca punct de inspirație pentru altele care au printre ingrediente rădăcina de țelină. Cum este de exemplu aceasta, creată de curând de un chef new york-ez contemporan.

O salată Waldorf clasică se prepară din rădăcină de țelină și mere în părți egale. Peste care se adaugă un dressing din maioneză și nuci. Mai jos, o variantă în care am modificat dressingul pentru a obține unul mai puțin caloric, înlocuind jumătate din maioneză cu iaurt grecesc.

Ingrediente pentru 4 porții de salată Waldorf

200 g țelină rădăcină, dar merg și tijele

200 g mere verzi acrișoare, ideal, dar merg și altele

150 g iaurt grecesc, 150 g maioneză

10 g suc de lămâie

50 g miez de nucă

35 g miere de salcâm

piper alb după gust

sare fină după gust

Procedeu