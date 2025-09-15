O salată e mereu o idee salvatoare pentru masa de prânz, când vrem de regulă să mâncăm ceva care să fie și bun la gust, și sănătos, și gustos. O salată clasică devenită un evergreen al bucătăriei internaționale este salata Waldorf. Denumită așa după locul în care a luat naștere: a fost creată în 1893 de către bucătarul Oskar Tschirky, maitre d’hôtel la renumitul Waldorf-Astoria din New York.
Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:
- articolul continuă mai jos -
Trebuie să fi fost într-o zi de grație, pentru că salata născută din intuiția sa este consumată până astăzi. Sau servește ca punct de inspirație pentru altele care au printre ingrediente rădăcina de țelină. Cum este de exemplu aceasta, creată de curând de un chef new york-ez contemporan.
O salată Waldorf clasică se prepară din rădăcină de țelină și mere în părți egale. Peste care se adaugă un dressing din maioneză și nuci. Mai jos, o variantă în care am modificat dressingul pentru a obține unul mai puțin caloric, înlocuind jumătate din maioneză cu iaurt grecesc.
Ingrediente pentru 4 porții de salată Waldorf
-
200 g țelină rădăcină, dar merg și tijele
-
200 g mere verzi acrișoare, ideal, dar merg și altele
-
150 g iaurt grecesc, 150 g maioneză
-
10 g suc de lămâie
-
50 g miez de nucă
-
35 g miere de salcâm
-
piper alb după gust
-
sare fină după gust
Procedeu
-
Pentru început, curățați țelina rădăcină, spălați-o bine și tăiați-o julienne. Fierbeți-o în apă clocotită cu sare timp de 2–3 minute, apoi scurgeți și uscați cu un șervet curat sau hârtie de bucătărie.
-
Între timp, pregătiți dressingul: într-un bol încăpător amestecați iaurtul grecesc cu maioneza, apoi adăugați mierea, sucul de lămâie, sarea, piperul alb și omogenizați cu un tel.
-
Curățați mărul de coajă și de cotor, tăiați-l și pe acesta julienne. Puneți-l într-un castron cu puțin suc de lămâie pentru a-l împiedica să oxideze.
-
Tocați grosier nucile și începeți să asamblați salata: puneți merele și țelina într-un castron mare, adăugați sosul pregătit și amestecați bine. Potriviți de sare și piper, iar la final adăugați nucile. Amestecați din nou și serviți salata Waldorf imediat, rece, proaspătă. Pentru o masă completă, merge perfect alături de ea un aliment proteic, ideal o felie de brânză sau de piept de pui în tigaia grill.
-
Într-un bol încăpător amestecați iaurtul grecesc cu maioneza, apoi adăugați mierea, sucul de lămâie, sarea, piperul alb și omogenizați cu un tel.
-
Curățați mărul de coajă și de cotor, tăiați-l și pe acesta julienne. Puneți-l într-un castron cu puțină zeamă de lămâie pentru a nu oxida.
-
Tocați grosier nucile și începeți să asamblați salata: puneți merele și țelina într-un castron mare, adăugați sosul pregătit și amestecați bine. Potriviți de sare și piper, iar la final adăugați nucile.
-
Amestecați din nou și serviți salata Waldorf imediat. Ideal, cu ceva proteic alături, brânză sau carne slabă, de exemplu telemea sau piept de pui în tigaia grill. Se poate lua și la pachet, cu dressingul separat, într-un borcan, amalgamând totul la moment. În funcție de preferințe, se mai pot adăuga frunze de salată verde sau alte fructe.