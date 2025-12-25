Nu este un preparat rapid, așa cum nu prea e rapid nimic din ce urmează să își găsească locul pe mesele de sărbătoare și are nevoie să fie gătit în avans. Însă e o friptură simplu de făcut și cu care nimeni nu dă greș – dacă respectă cei câțiva pași simpli obligatorii pentru un bun rezultat. Și nu dă greș nici legat de gustul și aprecierea invitaților, place tuturor: este o friptură care la final devine foarte fragedă, suculentă, aromată și îmbietoare.

Pe scurt, e nevoie:

-să condimentăm carnea cu sare și piper

-să o legăm cu sfoară alimentară

-să o rumenim ușor într-o tigaie antiaderentă cu unt și ulei de măsline

Scopul este de a sigila carnea pe toate părțile, astfel încât să formeze o crustă aurie, uniformă. Aceasta are darul să păstreze toate sucurile în interior, evitând uscarea ei în timpul găritii la cuptor. Practic, de reușita acestei cruste depinde în linii mari reușita fripturii la final.

După acestă etapă, nu mai rămâne decât să transfăm friptura la cuptor și să avem răbdare. Sigilarea în tigaie durează undeva în jur de 10 minute, în timp ce gătirea la cuptor circa o oră și jumătate. Putem accelera timpii folosind, în funcție de situație: fie o oală sub presiune, dând la cuptor doar spre final, pentru a rumeni carnea; fie un air fryer – un accesoriu care începe să câștige tot mai mult teren datorită timpilor de gătire accelerați, fără însă a compromite rezultatul.

Ingrediente pentru 6-8 porții de friptură în stil arrosto italian

1 kg mușchi de porc

1 bulb de usturoi, sau mai mulți, dar fără a exagera

3 linguri ulei de măsline extravirgin

2 linguri de unt

1 ceapă mare

200 ml vin sec, de preferință roșu

sare, piper, dafin sau rozmarin

Procedeu

Condimentăm mușchiul de porc cu sare și piper și îl legăm cu sfoară alimentară, cât mai strâns. Și ea are rolul de a sigila carnea și menține înăuntru aromele.

Rumenim ușor carnea într-o tigaie cu amestec de ulei și unt, întorcând-o pe toate părțile pentru a se rumeni uniform. Este foate important să nu o înțepăm, trebuie întoarsă cu o ustensilă de lemn.

Odată rumenită și sigilată carnea, o transferăm într-o tavă care va merge la cuptor, unsă cu puțin ulei.

Adăugăm peste carne sosul care s-a format în tigaie, ceapa tăiată fin, o crenguță de rozmarin sau frunze de dafin, usturoiul, cu bulbii tăiați în două, sare și piper.

Peste ele, turnăm un pahar mare de vin roșu sec, și dăm la tava la cuptorul pe care l-am încălzit anterior la 150 de grade. Este nevoie de o temperatură nu prea ridicată, pentru ca mușchiul să nu se usuce prea tare la exterior și să se coacă în interior. Din când în când, deschidem rapid cuptorul și stropim carnea cu sosul din tavă.

Ar trebui să fie gata după circa 1 oră și jumătate, dar trebuie controlat, pentru că ține de natura cărnii și de specificul cuptorului.

foto: freepik.com

Când e gata, se poate servi imediat, după doar câteva minute. Merge, în mod evident, cu garnitură de cartofi, fie prăjiți, fie fierți sau la cuptor, adăugându-i în aceeași tavă cu carnea, spre final. Sau, dacă preferăm, piure.

Se poate conserva acoperită, la frigide, câteva zile. Și se poate și congela gata preparată. Dacă o tăiem subțire, se poate adăuga și în sandvișuri, mult mai bine decât preparatele pline de conservanți și alte adaosuri de sinteză.