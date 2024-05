Rețeta de cină, care nu necesită gătire, preferată de un dietetician pentru pierderea în greutate

Cel mai bun lucru despre la fără gătit? Sunt ușor de preparat în timpul săptămânilor aglomerate. Un exemplu este salata Niçoise. Cu această rețetă la îndemână, puteți lua tot ce aveți nevoie atunci când faceți cumpărături și veți fi pregătiți să o pregătiți oricând, transmite publicația Eat This, Not That.

Nu numai că această salată Niçoise este delicioasă, dar este, de asemenea, foarte sănătoasă pentru cei care doresc să slăbească.

Valori nutriționale pe salată (2 porții): 626 de calorii, 36 g de grăsimi (7 g de grăsimi saturate, 0 g de grăsimi trans), 600 mg de sodiu, 37 g de carbohidrați (15 g de fibre, 11 g de zahăr), 45 g de proteine.

„Salata Niçoise este una dintre rețetele mele preferate de cină fără gătire, făcută la repezeală cu ingrediente pe care probabil le aveți deja în frigider și în cămară”, spune Laura Burak, dietetician, fondatoarea GetNaked Nutrition și autoarea cărții „Slim Down with Smoothies”.

„Tot ce aveți nevoie este un pat de orice verdeață, legume crude și apoi completați cu ouă fierte tari feliate, ton italian în conservă, fasole cannellini clătită, inimi de anghinare marinate la borcan, avocado și măsline”, adaugă ea.

Burak mai spune: „În câteva minute, aveți o cină delicioasă care echilibrează glicemia, ușoară și hrănitoare, care nici măcar nu necesită aprinderea aragazului!”.

Ingrediente:

– 3 căni de verdețuri spălate

– 2 ouă fierte tari tăiate felii

– 1/4 avocado tăiat în cubulețe

– 60 g de ton italian în ulei

– 4 măsline

– 1/4 cană de fasole cannellini clătită

– 4 anghinare la borcan, tăiate în patru

– 1 lingură de ulei de măsline

– un strop de lămâie

– sare și piper după gust

Amestecați ingredientele de mai sus într-un bol mare de salată. În ceea ce privește dressingul, puteți folosi marinada de inimi de anghinare sau puteți stropi salata cu ulei de măsline, suc de lămâie și sare și piper după gust.

Ce face ca această salată Niçoise să fie benefică pentru pierderea în greutate?

Burak explică: „Această rețetă include o varietate de alimente integrale nutritive, deoarece există două surse excelente de proteine slabe în ouă și ton, fibre și antioxidanți din legume, fasole și avocado, precum și grăsimi sănătoase pentru inimă din uleiul de măsline și măsline. Combinația acestor alimente vă va menține glicemia stabilă și vă va menține sătul și satisfăcut pentru a preveni gustările de după cină. Felul de mâncare bogat în proteine și cu un conținut scăzut de carbohidrați este ușor și sănătos pentru ultima masă a zilei, iar atunci când o păstrați ușoară seara, acest lucru este esențial pentru pierderea în greutate.”

Sursa foto: Anna Cinaroglu | Dreamstime.com