Inundațiile și fenomenele meteorologice extreme pot crea condiții favorabile pentru răspândirea unor boli infecțioase grave, inclusiv a celor transmisibile de la animale la oameni.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor recomandă respectarea unor măsuri stricte pentru protejarea animalelor și a sănătății publice. Una dintre principalele reguli privește apa folosită pentru adăparea animalelor. Aceasta nu trebuie luată din bălți, fântâni contaminate sau alte surse afectate de viituri. Crescătorii trebuie să utilizeze numai apă provenită din rețele publice verificate sau din surse alternative despre care se știe că nu au fost contaminate.

Și hrana animalelor trebuie controlată cu atenție. Furajele care au intrat în contact cu apa provenită din inundații trebuie eliminate. Acestea pot dezvolta mucegaiuri și micotoxine, substanțe care pot provoca îmbolnăvirea animalelor. Stocurile rămase trebuie depozitate în spații uscate, protejate de infiltrații și umiditate.

Animalele trebuie mutate în zone mai înalte

ANSVSA recomandă scoaterea imediată a animalelor din grajdurile amenințate de inundații și mutarea lor către puncte mai înalte. În noile amplasamente trebuie asigurate un spațiu uscat și o protecție minimă împotriva ploii, vântului și temperaturilor scăzute.

- articolul continuă mai jos -

Starea animalelor trebuie verificată zilnic. Proprietarii sunt sfătuiți să contacteze imediat medicul veterinar dacă observă primele semne de boală sau modificări neobișnuite de comportament.

Cadavrele animalelor nu pot fi abandonate pe sol și nici aruncate în cursurile de apă. Proprietarii au obligația legală de a anunța imediat primăria și medicul veterinar. Acestea trebuie ridicate și transportate către unități autorizate pentru neutralizare. Respectarea procedurii este importantă pentru evitarea contaminării apei, solului și a altor animale.

Alimentele atinse de apa din inundații nu trebuie consumate

Autoritatea atrage atenția și asupra alimentelor destinate consumului uman. Carnea, laptele, ouăle, legumele sau fructele care au intrat în contact cu viitura ori cu apa din zonele inundate nu trebuie consumate. Apa contaminată poate transporta microorganisme, reziduuri și alte substanțe periculoase. Din acest motiv, simpla spălare a produselor nu garantează că acestea devin sigure.

Pentru prepararea alimentelor trebuie folosită exclusiv apă îmbuteliată sau provenită din surse declarate sigure de autorități. Recomandarea se aplică atât gătirii, cât și spălării alimentelor și ustensilelor utilizate în bucătărie.

ANSVSA subliniază că aplicarea acestor măsuri reduce riscul apariției bolilor în exploatațiile afectate și contribuie la protejarea sănătății populației. Proprietarii de animale trebuie să respecte indicațiile autorităților locale și să solicite ajutorul medicului veterinar ori de câte ori există suspiciuni privind contaminarea apei, furajelor sau alimentelor.