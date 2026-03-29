Ucraina își pierde treptat poziția pe piața europeană a grâului și este împinsă înapoi spre o competiție mult mai dură în Africa de Nord și Orientul Mijlociu, potrivit unei analize UkrAgroConsult. Consultanții notează că fluxurile comerciale se mută din Europa către regiunea MENA, că ritmul exporturilor încetinește, că stocurile de report cresc și că piața devine tot mai dependentă de strategie și de alegerea atentă a destinațiilor.

Punctul de plecare al acestei schimbări este noul regim comercial dintre UE și Ucraina. Comisia Europeană a anunțat oficial că, de la 6 iunie 2025, Uniunea a reintrodus taxe și cote pentru importurile agricole din Ucraina, după perioada de liberalizare totală începută în 2022, imediat după invazia rusă. Bruxellesul a explicat atunci că revenirea la un regim cu limite era necesară în timp ce se negociază un nou acord pe termen lung.

Reuters a confirmat ulterior că blocul comunitar a revenit la cadrul comercial de dinainte de război, în care tarifele și cotele limitează din nou comerțul agricol. Pentru produsele sensibile, între care se numără și grâul, majorările de cote au rămas limitate, iar accesul Ucrainei la piața europeană nu mai seamănă deloc cu perioada de după 2022, când exporturile puteau intra practic fără restricții.

Impactul este deja vizibil în cifrele de piață citate de alte surse din industrie. Fastmarkets notează că exporturile de grâu ale Ucrainei către UE sunt acum limitate de o cotă anuală de 1,3 milioane de tone, iar cele de orz la 450.000 de tone. Aceeași sursă arată că, în primele două luni din 2026, volumul de grâu ucrainean intrat în UE a coborât la 553.000 de tone, după ce în ianuarie-februarie 2025 fusese de 3,8 milioane de tone.

Exportul se mută pe alt continent

În acest context, Ucraina se reorientează spre piețele sale tradiționale din MENA, în special acolo unde grâul ucrainean a mai avut prezență puternică în trecut. Geografia exporturilor se redistribuie dinspre Europa spre Africa de Nord și Orientul Mijlociu și, odată cu această mutare, concurența devine mai intensă. Sunt indicate piețe precum Egipt, Algeria și Tunisia.

Această reorientare nu este lipsită de costuri. Piața europeană era mai apropiată logistic și, în multe cazuri, mai avantajoasă comercial. Cea mai mare pierde este accesul la „premium markets”, adică la piețe mai bune sau mai profitabile, în timp ce întoarcerea spre MENA obligă exportatorii ucraineni să intre din nou într-o luptă dură pentru preț și competitivitate.

Un alt efect este presiunea asupra stocurilor. Se estimează că stocurile de report ar putea ajunge la cel puțin 5 milioane de tone, ceea ce schimbă comportamentul traderilor și dinamica prețurilor. Cu alte cuvinte, dacă exporturile încetinesc și accesul la UE rămâne limitat, piața internă și logistica de export vor trebui să absoarbă volume mai mari într-un context deja tensionat.

Pentru Ucraina, miza nu este doar comercială, ci și strategică. UE rămâne cel mai important partener comercial al țării, iar sectorul agricol a fost unul dintre principalii beneficiari ai facilităților acordate după izbucnirea războiului. Tocmai de aceea, trecerea de la acces aproape liber la cote și tarife schimbă radical calculele exportatorilor de cereale.