Peste 1.700 de operatori economici din domeniul alimentației publice și al distribuției de produse alimentare au fost verificați de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, în cadrul unei ample acțiuni de control desfășurate între 23 și 27 martie. Rezultatele au scos la iveală numeroase nereguli, iar sancțiunile aplicate au depășit 6,83 milioane de lei.

Potrivit datelor oficiale, inspectorii au aplicat 1.429 de amenzi contravenționale și au emis 778 de avertismente. Controalele au vizat atât restaurante, cât și unități de procesare și distribuție alimentară, fiind identificate probleme care pun în pericol siguranța consumatorilor.

În urma verificărilor, autoritățile au decis oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 370.000 de lei. Totodată, alte produse, estimate la aproximativ 4,4 milioane de lei, au fost oprite temporar de la vânzare până la remedierea deficiențelor.

Măsurile au fost completate de suspendarea activității pentru 32 de operatori economici, până la aducerea spațiilor și proceselor la standardele legale.

Lista neregulilor constatate este una extinsă și relevă probleme serioase de igienă și depozitare. Inspectorii au descoperit utilizarea unor substanțe dezinfectante cu termen de valabilitate depășit, dar și condiții necorespunzătoare în blocurile alimentare și în spațiile de producție. În multe cazuri, au fost identificate depuneri de impurități și resturi alimentare pe suprafețe.

Produse mucegăite, la vânzare

Printre abaterile grave se numără și comercializarea unor produse de origine animală în condiții improprii. Ouăle prezentau fisuri și murdărie, iar unele produse de cofetărie aveau depuneri de mucegai. De asemenea, inspectorii au constatat lipsa monitorizării temperaturilor în echipamentele frigorifice și nerespectarea condițiilor de depozitare pentru produse perisabile, precum ouăle, cremele sau prăjiturile.

Problemele nu s-au limitat doar la produsele de origine animală. În unele unități, produsele vegetale erau depreciate, cu urme vizibile de lovire sau strivire, ceea ce indică o manipulare și o depozitare defectuoasă. Echipamentele și ustensilele utilizate în procesul de preparare prezentau, în numeroase cazuri, un grad ridicat de uzură. Inspectorii au găsit urme de rugină, impurități și chiar semne de arsură pe suprafețele de lucru.

În plus, în anumite situații, echipele de control s-au confruntat cu obstrucționarea accesului, fapt care a îngreunat desfășurarea verificărilor.

Acțiunea ANPC evidențiază dimensiunea problemelor din sectorul alimentar și necesitatea unor controale constante. Autoritățile atrag atenția că respectarea normelor de igienă și siguranță alimentară nu este opțională, ci esențială pentru protejarea sănătății consumatorilor. Valoarea ridicată a sancțiunilor și măsurile drastice aplicate indică o tendință de înăsprire a controalelor, într-un domeniu în care orice abatere poate avea consecințe directe asupra publicului.