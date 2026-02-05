Autorităţile judeţene au decis, joi, instituirea unor restricţii sanitar-veterinare în municipiul Piatra-Neamţ şi pe o rază de zece kilometri în jurul oraşului, după confirmarea unui caz de gripă aviară la o lebădă sălbatică de pe lacul Bâtca Doamnei, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Instituţia Prefectului, sunt vizate de restricţiile respective şi comunele Pângăraţi, Alexandru cel Bun, Gârcina, Dobreni, Negreşti, Girov şi Dumbrava Roşie.

“Pentru aceste zone au fost instituite măsuri sanitar-veterinare stricte, care vizează, între altele, restricţionarea circulaţiei păsărilor domestice, interzicerea târgurilor şi pieţelor de profil, aplicarea regulilor de biosecuritate în exploataţii, precum şi limitarea activităţilor recreative pe lacul Bâtca Doamnei şi pe cursul râului Bistriţa”, precizează comunicatul de presă.

Tot joi, ca urmare a confirmării unui caz de pestă porcină africană la un porc mistreţ de pe un fond de vânătoare din judeţul Iaşi, s-a decis instituirea unei zone de restricţii în comunele nemţene Stăniţa şi Boghicea.

Autorităţile fac apel la populaţie să respecte cu stricteţe măsurile sanitar-veterinare dispuse şi să anunţe de urgenţă autorităţile competente în cazul identificării unor animale sau păsări bolnave ori moarte.