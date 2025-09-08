VIDEO Reportaj | Bozcaada (Tenedos), insula unde strugurii scriu povestea vinului încă de pe vremea lui Homer/ Istoria vinificației Bozcaada datează de peste 4.000 de ani/ Vedetele insulei sunt vinurile Karasakız, Karalahna și Vasilaki

Celebrul istoric grec Herodot a caracterizat insula printr-o simplă afirmație: “Dumnezeu a creat Bozcaada pentru ca oamenii ei să poată trăi mult”. Și tind să îi dau dreptate, după ce am călcat pe pământul primitor și tihnit al insulei.

Aici timpul parcă a stat în loc, iar în lumina blândă și caldă a toamnei și briza Mării Egee, strugurii se coc în tihnă, pentru a se odihni apoi in butoaiele primitoare.

Deși majoritatea cramelor din Bozcaada utilizează butoaie de stejar pentru maturare, există și excepții. De exemplu, crama Amadeus a ales să nu folosească butoaie de stejar în procesul lor de vinificație, preferând alte metode pentru a păstra caracterul natural al vinului.

Bozcaada, cunoscută și sub numele de Tenedos, este o minunăție de insulă din regiunea Mării Egee, din Turcia, dar este și una dintre cele mai vechi regiuni viticole din lume.

Această insulă, de doar 37 kilometri pătrați, se află chiar lângă intrarea în Dardanele și se bucură de un climat mediteranean perfect pentru cultivarea strugurilor.

Semnificația istorică a vinificației în Bozcaada

Boizcaada este a treia insulă ca mărime din Turcia și un district din Çanakkale. Turismul, viticultura și pescuitul sunt principalele surse de venit pentru locuitorii insulei.

Locația sa strategică îl face, de asemenea, un sit istoric. Bozcaada, împreună cu Gökçeada, a fost cucerită în 1455, în timpul domniei lui Mehmed Cuceritorul, marcând pentru prima dată când o insulă din Marea Egee a fost condusă de Imperiul Otoman.

Ocupată de Regatul Unit și Franța în timpul campaniei de la Gallipoli, insula a fost cedată Republicii Turcia, prin Tratatul de la Lausanne, semnat la 24 iulie 1923. Grecii și turcii au coexistat aici timp de 500 de ani, iar populația insulei, de 3.363 locuitori, crește la 10.000 de vizitatori în timpul sezonului turistic.

Menționată în “Iliada”, Bozcaada este plină de povești stratificate despre perși, romani, bizantini, genovezi și venețieni, iar astăzi găsiți la un loc, farmecul cartierelor grecești, alături de cele turcești.

Deloc întâmplător, istoria vinificației Bozcaada datează de peste 4.000 de ani! Astăzi, ea caută să își revendice locul de drept în lumea vinului și să reînvie acele tradiții străvechi. Un fapt interesant despre această regiune este că podgoriile produc struguri de masă pe lângă struguri de vin.

Locație geografică perfectă

Unul dintre lucrurile care fac Bozcaada atât de special este locația sa: se află la aproximativ 150-200 de kilometri distanță de regiunea viticolă Marmara, ceea ce înseamnă că are propria identitate geografică și climatică distinctă.

Fiind atât de aproape de Marea Egee, Bozcaada are un microclimat unic, cu brizele marine răcoritoare care ajută la menținerea căldurii verii sub control. Este ca și cum insula ar fi fost făcută special pentru vinificație! Podgoriile ușor ondulate și solul vulcanic bogat adaugă și mai multă profunzime și complexitate vinurilor. Aceste condiții fac din Bozcaada o zonă înfloritoare pentru producția de vin din Turcia.

Bozcaada, insula unde istoria, natura și vinul se întâlnesc

În mijlocul Mării Egee, Bozcaada își dezvăluie frumusețea specială: este insula unde istoria, natura și vinul se întâlnesc. Pentru pasionații de călătorii și iubitorii de vin, acest colț de lume este o adevărată comoară, iar podgoriile sale ascund povești transmise din generație în generație.

De peste 500 de ani, viticultorii din Bozcaada cultivă soiuri locale cu grijă și pasiune, adaptându-se la vânturile nordice și la solurile stâncoase, care dau strugurilor un caracter unic.

Printre vedetele insulei se află Karasakız, Karalahna și Vasilaki – struguri autohtoni care definesc identitatea locului și transformă vinurile în experiențe autentice.

Karasakız , cunoscut de localnici sub numele de Kuntra, este sufletul roșu al insulei, cultivat aproape de sol pentru a fi protejat de vânturile puternice.

Karalahna își găsește echilibrul în solurile bogate în minerale, iar vinurile obținute au un caracter intens, perfect pentru cei care caută autenticitatea.

Vasilaki, rar și prețios, este strugurele alb care poartă amprenta Bozcaadei, un simbol al rezilienței și tradiției.

Pe lângă aceste soiuri autohtone, insula a devenit o gazdă primitoare și pentru starurile internaționale ale vinului, precum Cabernet Sauvignon și Merlot, care și-au găsit aici un ”terroir” ideal, dând naștere unor vinuri cu personalitate aparte.

Terroir-ul unic al Bozcaadei

„Terroir”, termen folosit atât în viticultură cât și gastronomie, descrie ansamblul factorilor naturali și umani ce influențează caracteristicile unui produs agricol, în special vinul.

El include: clima (temperatura, precipitații, umiditate, vânturi etc.); solul (compoziție minerală, drenaj, fertilitate); relieful (altitudine, pante, expunere la soare); practici locale (tehnici de cultivare și vinificare transmise din generație în generație).

Din acest motiv, Bozcaada este mai mult decât o insulă cu podgorii: este un ecosistem viticol complet, unde clima, solul și tradițiile locale se împletesc pentru a da naștere unor vinuri cu identitate puternică.

Clima: insula se bucură de veri lungi, calde și uscate, dar și de brize marine constante, care temperează arșița și protejează vița de vie de boli. Acest echilibru climatic permite o coacere lentă și uniformă a strugurilor , păstrând aromele proaspete și aciditatea naturală.

Solul: terenurile sunt în mare parte nisipoase și stâncoase, cu un drenaj excelent. Asta înseamnă că vița de vie „muncește" mai mult pentru a-și găsi resursele, ceea ce duce la fructe mai concentrate și mai expresive.

Relieful: podgoriile se întind pe pante aerisite și zone plate apropiate de mare, fiecare cu o expunere diferită la soare. Această diversitate creează micro-terroir-uri care dau vinurilor nuanțe distincte.

Tradițiile: viticultura pe insulă are peste 500 de ani de istorie. Modul tradițional de a cultiva vița de vie aproape de sol, pentru a o proteja de vânturile nordice, este un exemplu clar de adaptare a omului la natură și de respect pentru terroir.

Turismul și agribusiness-ul merg mână în mână

Rezultatul este un vin care nu doar reflectă soiul de strugure, ci și spiritul insulei Bozcaada: un amestec de forță, prospețime și autenticitate.

Bozcaada nu înseamnă doar viticultură, ci și experiență: degustările în crame locale, plimbările printre vii scăldate de soare și briza mării, serile lungi în compania vinurilor și a poveștilor spuse de viticultori. Este un loc unde turismul și agribusiness-ul merg mână în mână, construind o identitate unică și o atracție tot mai mare pentru vizitatori din întreaga lume.

Astăzi, Bozcaada își păstrează moștenirea viticolă, dar o și reinventează. Între tradiție și inovație, această insulă a devenit o destinație care arată cum vinul poate fi mai mult decât o băutură: poate fi o poveste, o experiență, o amintire.