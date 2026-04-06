„Regula celor 5 secunde”, teoria că mâncarea este sigură dacă o ridici rapid de pe jos, este mai degrabă un mit. Potrivit studiilor de specialitate, bacteriile se pot transfera pe alimente aproape instant, iar riscul depinde de tipul suprafeței, de aliment și de nivelul de contaminare. Chiar și podelele aparent curate pot ascunde germeni periculoși, potrivit Sciencing.

Majoritatea oamenilor au auzit de „regula celor 5 secunde”, iar mulți dintre noi au folosit-o măcar o dată după ce au scăpat mâncare pe jos. Ideea din spatele ei este simplă: bacteriile ar avea nevoie de câteva secunde pentru a trece de pe podea sau de pe alte suprafețe pe alimente. În realitate însă, știința spune altceva. Cercetările arată că bacteriile se pot transfera pe mâncare aproape instant, iar viteza depinde de tipul alimentului și de suprafața pe care a căzut.

Este ușor să minimalizăm riscurile, mai ales dacă podeaua pare curată sau a fost spălată recent. Totuși, chiar și atunci când nu există murdărie vizibilă, oamenii și animalele de companie aduc constant germeni din exterior. Bacteriile sunt peste tot: unele sunt inofensive, dar altele, precum E. coli, pot provoca îmbolnăviri serioase. Potrivit Centers for Disease Control and Prevention, contaminarea încrucișată de pe suprafețe, inclusiv în cazul alimentelor scăpate pe jos, este al șaselea cel mai frecvent factor implicat în apariția toxiinfecțiilor alimentare.

Nu toate suprafețele sunt la fel

Deși bacteriile pot ajunge pe mâncare în mai puțin de cinci secunde, oamenii de știință au descoperit diferențe importante în modul în care se produce acest transfer. Un studiu realizat în 2016 de cercetători de la Rutgers University a analizat cum influențează timpul de contact, tipul suprafeței și tipul alimentului contaminarea. Concluzia: cu cât alimentul stă mai mult în contact cu o suprafață și cu cât aceasta este mai contaminată, cu atât crește cantitatea de bacterii transferate.

Apa este esențială pentru dezvoltarea bacteriilor, așa că nu este surprinzător că alimentele cu un conținut ridicat de apă, precum pepenele, preiau mult mai ușor bacterii. În unele cazuri, transferul a avut loc în mai puțin de o secundă.

Contează și suprafața pe care cade mâncarea. Covoarele au înregistrat cele mai mici rate de transfer, în timp ce suprafețele dure, precum inoxul sau gresia, favorizează contaminarea rapidă.

Chiar dacă aceste rezultate arată că transferul bacteriilor poate avea loc aproape instant, ele indică și că viteza variază în funcție de context. Cu alte cuvinte, „regula celor 5 secunde” nu este o garanție, iar respectarea ei poate veni cu riscuri.

Mâncarea scăpată pe jos te poate îmbolnăvi

Aproximativ 9 milioane de persoane se confruntă anual cu toxiinfecții alimentare. Deși, în cele mai multe cazuri, acestea nu sunt grave, anumite categorii, copiii mici, persoanele cu sistem imunitar slăbit și vârstnicii, sunt mai expuse riscurilor. Într-un an obișnuit, aproximativ 55.000 de oameni ajung la spital, iar în jur de 1.300 de cazuri sunt fatale. Din acest motiv, cea mai sigură opțiune rămâne aruncarea alimentelor scăpate pe jos.

Chiar dacă podeaua este o sursă evidentă de bacterii, nu este singura. Suprafețe aparent curate, precum tocătoarele, ustensilele de bucătărie, telefoanele, clanțele sau chiar mâinile noastre pot contribui la contaminare. Specialiștii recomandă folosirea unor tocătoare separate pentru carne și pentru fructe și legume, precum și spălarea riguroasă a mâinilor cu apă și săpun înainte de prepararea și consumul alimentelor.

Studiile arată că bacteriile se transferă de pe suprafețe pe mâncare la viteze diferite, în funcție de tipul alimentului, suprafața de contact și nivelul de contaminare. Însă asta nu înseamnă că este sigur să mănânci un aliment scăpat pe jos, chiar dacă îl ridici rapid și invoci „regula celor 5 secunde”.