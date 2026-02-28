La capătul a 380 de trepte abrupte, pereții par din piatră cenușie. În realitate sunt din sare, iar vizitatorii sunt încurajați să îi guste pentru a se convinge, notează CNN.

La sud-est de Cracovia, în Polonia, se află Mina de Sare Wieliczka, un spațiu subteran care combină urmele unei exploatări industriale cu funcțiuni turistice și religioase. În fiecare zi, până la 9.000 de persoane coboară în complexul inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO din 1978. Exploatarea sării s-a încheiat în 1996, după aproximativ 700 de ani de activitate și peste 150 de mile de galerii săpate în subteran. Astăzi, mina funcționează ca atracție turistică.

De-a lungul secolelor au fost create nouă niveluri de tuneluri și camere, care ajung la 1.073 de picioare, aproape 330 de metri sub suprafață. Doar aproximativ 2% din acest ansamblu este deschis publicului.

Vizitatorii pot urma traseul turistic clasic, de puțin peste două mile, parcurs în circa două ore, sau pot opta pentru „ruta minerilor”. În varianta extinsă, de trei ore, primesc lampă frontală, cască și absorbant de monoxid de carbon pentru situații de urgență. Traseul turistic începe cu coborârea celor 380 de trepte sau cu liftul și se încheie la al treilea nivel subteran, la 450 de picioare adâncime. Ruta minerilor se desfășoară între 187 și 330 de picioare.

- articolul continuă mai jos -

Ghidul Patrycja Antoniak explică de ce pereții nu sunt albi și își îndeamnă grupul să guste suprafața. „Nu acolo”, avertizează ea, stârnind reacții amuzate. „Mulți oameni ling acolo”.

„90% până la 95% din rocă este sare, clorură de sodiu, iar impuritățile dau sării culoarea gri”, spune ea. În compoziție se regăsesc și alte minerale, precum nisip, mâl și argilă. Deși culoarea este cenușie, sarea este comestibilă. „Era folosită pentru conservarea alimentelor fără a fi purificată”.

Halitul, denumirea științifică a sării gemă, se formează prin evaporarea apelor antice. Unele depozite au sute de milioane de ani. Cel de la Wieliczka este estimat la aproximativ 13,5 milioane de ani. Mișcările tectonice din Munții Carpați au împins straturile de sare mai aproape de suprafață, facilitând descoperirea lor. Mina include atât depozite stratificate, cât și depozite masive, unde se află cele mai ornamentate camere. Până în 1743, sarea era extrasă manual, apoi a fost introdusă pulberea de pușcă, iar aproximativ 150 de ani mai târziu au apărut forezele mecanice.

Pentru a preveni prăbușirile, minerii lăsau un strat de sare în fiecare cameră. În prezent, structurile sunt consolidate cu soluții moderne, inclusiv tije din fibră de sticlă introduse în pereți.

De la resursă strategică la fabrică subterană

Exploatarea organizată a început la finalul secolului al XIII-lea, deși sarea era folosită cu mult înainte. Comunități preistorice fierbeau apa din izvoare sărate pentru a obține cristale utilizate inclusiv ca monedă de schimb. Primele bucăți de sare gemă au fost descoperite într-un puț la sfârșitul anilor 1200.

În secolul al XIV-lea, mina a devenit proprietate regală sub domnia regelui Cazimir al III-lea al Poloniei, cunoscut drept Cazimir cel Mare. Veniturile din sare reprezentau până la o treime din tezaurul regal și au contribuit la finanțarea primei universități din Polonia. La sfârșitul secolului al XV-lea, producția anuală ajungea la 7.000-8.000 de tone.

Munca în subteran era solicitantă, însă, potrivit ghidului, condițiile erau mai bune decât în alte exploatări miniere. „Nu era o slujbă rea datorită aerului bun, rocii moi și programului scurt de lucru”, afirmă Antoniak. „Nu era ușor aici, dar era mai ușor decât în alte mine.”

Săparea unei singure camere putea dura decenii și implica generații din aceeași familie. Printre cele mai riscante sarcini se număra arderea metanului acumulat, pentru a preveni exploziile. Caii introduși în secolul al XVI-lea pentru a acționa scripetele nu mai vedeau lumina zilei odată coborâți în mină. Un vagonet tras de cai este încă expus într-una dintre camere.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, mina a fost transformată într-o fabrică subterană pentru componente de aviație, sub ocupație nazistă. Muncitori forțați, inclusiv prizonieri evrei maghiari din lagărul de concentrare Płaszów, au lucrat aici fără a avea voie să vorbească cu minerii obișnuiți. Activitatea a durat doar câteva luni, deoarece umiditatea și sarea s-au dovedit nepotrivite pentru prelucrarea metalului.

Deși exploatarea a fost oprită, producția de sare continuă prin evaporarea apei infiltrate, care este pompată la suprafață. Procesul este similar celui folosit pentru obținerea sării marine, iar producția anuală depășește 10.000 de tone.

300 de ani de turism sub pământ

Turismul la Wieliczka datează din secolul al XVIII-lea. Vizitatorii asistau la focuri de artificii în camerele subterane sau navigau pe lacuri cu saramură. Printre oaspeții timpurii s-a numărat și astronomul Nicolaus Copernicus, despre care se crede că a vizitat mina în 1493. „A fost primul «turist» din mină, prima persoană care a venit nu să muncească, ci să vadă cum minerii taie și transportă sarea”, spune Antoniak. În 1973, o sculptură din sare a lui Copernicus a fost amplasată într-una dintre camere.

Punctul central al vizitei este Capela Sfintei Kinga, o biserică subterană sculptată într-o fostă cameră de exploatare și dedicată prințesei maghiare Kinga, patroana minerilor de sare. Legenda spune că aceasta ar fi aruncat inelul de logodnă într-o mină din Ungaria, iar inelul ar fi fost găsit ulterior într-un bulgăre de sare descoperit în apropiere de Cracovia.

Capela a fost sculptată timp de 67 de ani de trei mineri, Józef Markowski, Tomasz Markowski și Antoni Wyrodek, fiind finalizată în 1964. Aici se oficiază în continuare slujbe duminicale și ceremonii speciale, inclusiv nunți. Pereții sunt decorați cu scene biblice, iar altarul și candelabrele sunt realizate din sare.

Complexul găzduiește și evenimente private. Două camere au fost amenajate cu podea din lemn pentru gale și funcțiuni. Una dintre ele, cu o înălțime de aproape 120 de picioare, a găzduit un salt cu bungee și o plimbare cu balon cu aer cald ancorat.

La 450 de picioare sub pământ funcționează și un centru spa specializat în tratamente respiratorii. „Este sănătos aici, nu ca într-o mină de cărbune unde este praf și este greu să respiri”, spune Antoniak. „Minerii de sare nu suferă de plămân negru și trăiesc mai mult decât alți mineri. Aerul este aproape lipsit de bacterii.”

„Aerul este saturat cu minerale. Nu este poluat cu praf sau polen. Este bun pentru persoanele cu alergii, de exemplu, să respire aici, sub pământ”, adaugă ea.

În prezent, peste 380 de mineri lucrează pentru întreținerea complexului, în special pentru gestionarea infiltrațiilor de apă, principala amenințare pentru structura galeriilor. „Multe dintre sarcinile minerilor sunt să colecteze apa și să o pompeze la suprafață. Trebuie să se asigure că este sigur, astfel încât să putem permite accesul vizitatorilor. Se asigură că structurile din lemn susțin în continuare tavanul.”

Mina Wieliczka rămâne un spațiu activ, între patrimoniu industrial, loc de cult și destinație turistică, protejat de o echipă care menține stabilitatea unui vast ansamblu sculptat în sare.