Societatea Aquaterm a anunţat, vineri, o reducere de 47 de bani pe metru cub la preţul apei furnizate în municipiul Curtea de Argeş, până în momentul în care apa va redeveni potabilă, transmite Agerpres.

“SC Aquaterm AG 98 SA informează utilizatorii din municipiul Curtea de Argeş că începând cu data de 1 ianuarie 2026 acordă pentru fiecare mc de apă o bonificaţie de 0,47 lei cu TVA faţă de preţul standard aprobat, până la momentul în care apă va fi declarată potabilă. Valoarea bonificaţiei se calculează în funcţie de metri cubi de apă facturaţi şi se înscrie în factură cu minus”, se precizează într-o informare transmisă de companie.

Preţul standard pentru apa furnizată era de 6,5 lei/mc cu TVA, iar în urma aplicării bonificaţiei va fi de 6,03 lei/mc cu TVA.

Ca urmare a creşterii turbidităţii, în contextul deversărilor controlate din lacul de acumulare Vidraru, apa furnizată prin reţeaua de distribuţie care deserveşte municipiul Curtea de Argeş şi comunele Valea Danului, Valea Iaşului şi Băiculeşti, cu o populaţie totală de circa 40.000 de locuitori, nu mai este potabilă de la începutul lunii noiembrie 2025.

Societatea Aquaterm a anunţat, încă din data de 10 noiembrie, că turbiditatea apei brute din canalul de la Oeşti, unde sunt situate prizele de apă, a fost cu mult mai mare decât capacitatea de filtrare a Staţiei de tratare de la Cerbureni.

“În urma analizelor efectuate de DSP Argeş, apa furnizată în municipiu nu mai respectă toţi parametrii de potabilitate prevăzuţi de legislaţie. Au fost constatate depăşiri ale valorilor admise pentru fier, clor rezidual liber şi turbiditate”, se preciza într-o informare transmisă ulterior de societate.

Hidroelectrica a efectuat, în ultimele luni, o serie de deversări controlate din acumularea Vidraru de pe râul Argeş, necesare pentru asigurarea condiţiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidroenergetice.