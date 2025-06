Recolta de pepeni în România a fost anul trecut cea mai scăzută din ultimii 15 ani / Cei mai mari producători la nivel european sunt Spania, Italia și Grecia

VIDEO | Dialoguri pe toate gusturile | Andreea Mazilu, Senior Project Manager: „În Spania am descoperit dieta mediteraneeană. Și am slăbit, pentru că nu mă simțeam bine cu kilogramele pe care le aveam. Am adoptat batch cooking-ul, la sfârșit de săptămână ieșim la activități în natură. Ne-am adaptat practic stilului de viață local”