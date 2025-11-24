O companie din Braşov lansează sarmalele ready to cook, împachetate şi refrigerate, care pot fi gătite în case şi restaurante după reţete proprii, transmite Agerpres.

Producătorul Carmolimp se aşteaptă la comenzi de câteva tone chiar din prima săptămână.

“Într-o ţară în care, la fiecare sărbătoare, se consumă câteva miliarde de sarmale, Carmolimp lansează propriile colecţii de sarmale pentru HoReCa şi pentru persoane fizice. “Gătite de noi, semnate de tine”, sarmalele Carmolimp se livrează gata de fiert, în variantele refrigerate sau congelate şi fiecare restaurant şi persoană fizică le poate personaliza”, se arată într-un comunicat al companiei.

Sarmale sunt personalizate pentru fiecare bucătărie, brand sau client, de la alegerea tipului de carne, până la sos, dimensiune şi tip de ambalaj. Împachetate şi refrigerate, sarmalele pot fi gătite în case şi restaurante după reţetele proprii, reducând timpul de execuţie cu 70%, precizează sursa citată.

Colecţia include variante pentru HoReCa, retail şi consumatori individuali, cu opţiuni de livrare crude sau gătite, refrigerate sau congelate, în funcţie de nevoile fiecărui partener.

“După ce am făcut din ciorbe un standard de calitate naţional, vrem ca sarmalele să devină noul nostru pilon de gust. Fiecare client îşi poate alege propriul profil de produs – carne, condimente, sos, ambalaj – iar noi îl livrăm în forma perfect calibrată pentru fluxul lui. Este felul nostru de a onora tradiţia şi de a o adapta”, a declarat Valentin Şoneriu, director general Carmolimp, în comunicat.

Sarmalele sunt disponibile în patru stări de livrare, adaptate fiecărui flux: crude – refrigerate, crude – congelate, fierte – refrigerate şi fierte – congelate.

Produsele sunt ambalate în caserole, pungi sau tăvi gastro, cu valabilitate între 7 zile şi 12 luni, în funcţie de reţetă şi ambalaj. Documentaţia completă – fişe tehnice, ingrediente, declaraţii de conformitate – este disponibilă la cerere.

CarmOlimp este o companie cu capital 100% românesc ce are o experienţă de peste 30 de ani în industria de procesare şi în restaurante. Compania braşoveană deţine cea mai mare fabrică integrată de mâncare gătită şi este principalul furnizor de preparate proaspăt gătite, necongelate pentru industria horeca din România.