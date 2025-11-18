Florin Căpățână, director general al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), a oferit pentru G4Food clarificări după reacțiile critice transmise de mai mulți comercianți online din România în urma comunicatului Autorității privind riscurile comerțului alimentar online.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Directorul ANSVSA a subliniat că recomandările instituției nu au vizat toate platformele de comerț online și că mesajul a fost adresat în special persoanelor fizice care comercializează produse fără control sanitar-veterinar:

„Platformele mari pe care se face comerț online, pe care noi le verificăm, le controlăm, ele funcționează și vor funcționa în continuare sub controlul statului și vor avea din partea noastră tot suportul necesar să-și desfășoare o activitate legală, așa cum este cazul tuturor celor pe care ascultătorii, cititorii dumneavoastră le cunosc”, a declarat Căpățână.

El a explicat că avertismentul ANSVSA a vizat în principal platforme precum Facebook sau TikTok, unde vânzătorii neautorizați comercializează produse fără verificări oficiale, inclusiv carne de porc, ceea ce este interzis de lege.

„Legea presupune ca atunci când ai un porc pe care l-ai sacrificat în gospodăria proprie, acesta este pentru consum propriu, nu pentru vânzare pe diferite platforme, pentru că ne expunem grav țara la riscuri epidemiologice și apariția unor boli, cum ar fi pesta porcină africană sau gripa aviară”, a adăugat directorul ANSVSA, pentru G4Food.

Căpățână a mai precizat că Autoritatea supraveghează toate platformele online consacrate și autorizate, asigurându-se că activitatea acestora respectă legislația în vigoare, în timp ce atenționează consumatorii să fie precauți față de vânzătorii neautorizați: „Noi le ținem sub control pe cele responsabile și autorizate, dar noi vorbim de ceilalți, care sunt persoane fizice și creează o concurență neloială prin vânzarea de produse necontrolate”.