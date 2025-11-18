Freshful a transmis o poziție oficială după comunicarea publică a ANSVSA privind riscurile achizițiilor alimentare din mediul online, în special de pe platformele de socializare, unde vânzătorii nu dețin autorizații sau spații conforme din punct de vedere sanitar-veterinar.

Retailerul subliniază că susține demersul autorității de a informa corect consumatorii, însă consideră că unele generalizări pot crea confuzie între comerțul improvizat și serviciile profesioniste, reglementate și auditate din zona e-grocery.

„Salutăm inițiativa ANSVSA de a crește nivelul de conștientizare în rândul consumatorilor, însă considerăm că asocierea comerțului improvizat din social media cu un serviciu profesionist și reglementat precum Freshful nu reflectă realitatea. Freshful operează exclusiv în baza unor proceduri strict auditate și autorizate, cu infrastructură dedicată și control deplin asupra lanțului frigorific și al trasabilității, o diferență fundamentală față de vânzările ocazionale din mediile sociale”, arată compania.

Freshful explică faptul că platforma pune la dispoziția clienților informații complete despre comercianți, produse, ingrediente și valori nutriționale, iar transportul se realizează exclusiv cu flota proprie de 181 de vehicule frigorifice, operate de angajați ai companiei. Comenzile sunt ambalate în sacoșe conforme, iar eventualele neconformități sunt soluționate rapid, cu compensarea imediată a clienților. Fiecare comandă este însoțită de factură fiscală.

Potrivit retailerului, acest model de operare garantează „cele mai înalte standarde de siguranță alimentară și prospețime”, asigurate de la depozitul Freshful până la livrare.

Reacții în lanț după anunțul ANSVSA

Reacția Freshful se alătură pozițiilor transmise de alți retaileri online și de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO), în urma comunicatului ANSVSA care avertiza asupra riscurilor asociate produselor alimentare vândute ilegal pe rețelele de socializare.

Sezamo, un alt jucător important din comerțul online alimentar, a criticat confuziile generate de modul în care ANSVSA a formulat avertismentul public.

Retailerul consideră „absolut necesară” diferențierea clară între activitățile ilegale desfășurate de persoane fizice neautorizate și platformele profesionale, autorizate sanitar-veterinar.

„Sezamo înţelege misiunea ANSVSA de protejare a sănătăţii publice şi apreciază ferm demersurile instituţiei îndreptate împotriva activităţilor desfăşurate de persoane fizice neautorizate (…). Cu toate acestea, consideră absolut necesară o diferenţiere clară între practicile ilegale la care face referire ANSVSA şi activitatea platformelor online autorizate, aşa cum este Sezamo”, se arată în poziția transmisă de companie.

Retailerul subliniază că operează într-un depozit logistic modern, cu monitorizarea permanentă a temperaturilor și a trasabilității, iar toate produsele provin exclusiv de la furnizori și producători autorizați.

Și Asociaţia Română a Magazinelor Online (ARMO) a reacționat ferm, afirmând că regretă „generalizările care asociază achiziţiile alimentare online cu riscuri” și avertizând că lipsa distincției între comercianții autorizați și vânzătorii ilegali „poate compromite în mod nedrept reputaţia comerţului online românesc”.

Reacțiile au venit după ce ANSVSA a atras atenția că tot mai multe produse alimentare sunt promovate online de persoane fizice neînregistrate, care nu dețin spații controlate sanitar-veterinar, iar aceste practici pot pune în pericol sănătatea consumatorilor. Autoritatea a enumerat și o serie de recomandări pentru achizițiile realizate prin platformele online reglementate (Freshful, Sezamo, Bringo etc.), subliniind nevoia de atenție la identificarea comerciantului, etichetare, condiții de transport și ambalare.