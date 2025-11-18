Diferenţierea clară între comerţul ilegal desfăşurat de persoane fizice neautorizate şi activitatea platformelor online autorizate este absolut necesară pentru a proteja corect consumatorii şi a evita prejudicierea unor operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de deplină conformitate şi responsabilitate, consideră reprezentanţii supermarketului online Sezamo.

“Sezamo înţelege misiunea ANSVSA de protejare a sănătăţii publice şi apreciază ferm demersurile instituţiei îndreptate împotriva activităţilor desfăşurate de persoane fizice neautorizate, care comercializează produse alimentare fără a respecta cerinţele legale privind igiena, trasabilitatea şi controlul sanitar-veterinar. Cu toate acestea, consideră absolut necesară o diferenţiere clară între practicile ilegale la care face referire ANSVSA şi activitatea platformelor online autorizate, aşa cum este Sezamo. Sezamo este un operator economic înregistrat şi autorizat sanitar”, se arată într-un comunicat al retailerului, transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, activitatea sa se desfăşoară într-un depozit logistic de ultimă generaţie, construit şi operat în conformitate cu cele mai ridicate standarde de igienă şi siguranţă alimentară, unde monitorizarea temperaturilor, trasabilitatea loturilor, calitatea ambalajelor şi starea produselor sunt supravegheate continuu prin sisteme tehnice validate şi verificate veterinar, având toate avizele şi documentele emise de către DSVSA, aflate permanent la zi.

De asemenea, toate produsele comercializate prin Sezamo, inclusiv cozonacii şi celelalte produse de patiserie sau panificaţie, provin exclusiv de la furnizori, producători şi unităţi de procesare autorizate sanitar-veterinar de către DSVSA, cu laboratoare, fabrici şi spaţii de producţie verificate oficial.

Sezamo nu achiziționează și nu comercializează produse din surse neautorizate

“Furnizorii sunt selectaţi în urma unui proces riguros, care include evaluarea conformităţii documentaţiei, verificarea certificărilor, inspecţii periodice şi audit intern. Astfel, Sezamo nu achiziţionează şi nu comercializează produse din surse neautorizate, improvizate sau nesigure, ci doar din unităţi conforme cu legislaţia naţională şi europeană privind siguranţa alimentelor. Aceasta înseamnă că produsele vândute prin platforma Sezamo sunt supuse unor controale succesive, atât din partea furnizorilor, cât şi din partea Sezamo, ceea ce conferă un nivel suplimentar de siguranţă”, subliniază comunicatul.

În ceea ce priveşte informarea consumatorului, retailerul susţine că pune la dispoziţia clienţilor date complete şi transparente despre fiecare produs în parte, incluzând denumirea completă, cantitatea netă, lista ingredientelor, alergenii, informaţiile nutriţionale, condiţiile de depozitare, datele producătorului şi termenul de valabilitate. Toate produsele sunt însoţite de dovada fiscală necesară, iar procedurile de manipulare şi livrare sunt documentate şi implementate în conformitate cu normele sanitar-veterinare, se mai precizează în document.

La momentul livrării, produsele sunt transportate în maşini autorizate (inclusiv DSV), echipate cu sisteme de monitorizare a temperaturilor şi personal instruit corespunzător, astfel încât integritatea ambalajelor, a temperaturilor şi a calităţii să fie menţinută pe tot parcursul traseului.

“Considerăm necesară o clarificare publică din partea ANSVSA prin care să se distingă explicit între comerţul ilegal desfăşurat de persoane fizice neautorizate şi comerţul online realizat de operatori economici autorizaţi, controlaţi şi conformi cu legislaţia. Se impune, în opinia noastră, reafirmarea faptului că platformele precum Sezamo funcţionează legal, sunt verificate periodic de ANSVSA şi respectă cerinţele privind siguranţa alimentară. O astfel de clarificare ar preveni confuziile, ar proteja corect consumatorii şi ar evita prejudicierea unor operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de deplină conformitate şi responsabilitate”, se mai arată în comunicat.

La rândul său, Asociaţia Română a Magazinelor Online (ARMO) consideră esenţială o distincţie clară între magazinele online care funcţionează cu respectarea tuturor prevederilor legale şi operatorii neautorizaţi sau persoanele care activează ilegal, subliniind că lipsa acestei diferenţieri alimentează confuzia consumatorilor şi poate afecta nemeritat reputaţia comerţului online românesc.

Reacţiile retailerilor online au fost generate de un comunicat transmis luni de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, care atrăgea atenţia că tot mai multe produse alimentare sunt promovate în mediul online, însă o parte dintre cei care le comercializează nu sunt înregistraţi sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, nu dispun de spaţii verificate oficial şi nu respectă normele minime de igienă impuse de legislaţia din România. Comunicatul a făcut referire şi la platforme de comerţ online, precizând că la achiziţia alimentelor prin aceste canale (Freshful, Sezamo, Bringo etc), consumatorii trebuie să fie atenţi la mai multe aspecte înainte de a plasa comanda.

Potrivit ANSVSA, produsele realizate în spaţii necontrolate şi în condiţii precare de igienă pot fi contaminate cu bacterii precum Salmonella, Listeria sau alte microorganisme periculoase, care pot provoca toxiinfecţii alimentare grave.

“Vânzarea în mediul online a prăjiturilor, cozonacilor sau a oricăror produse alimentare de către persoane neînregistrate este o activitate ilegală. Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane fizice care îşi promovează produsele pe platforme precum Facebook, Instagram sau TikTok, fără să deţină o formă legală de înregistrare, un laborator sau o bucătărie verificată sanitar-veterinar şi fără respectarea condiţiilor minime de igienă”, a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu, citat în comunicat.

În ceea ce priveşte achiziţia alimentelor din comerţul online (Freshful, Sezamo, Bringo etc), ANSVSA recomandă consumatorilor să fie atenţi înainte de a plasa comanda la: datele de identificare ale comerciantului (nume, adresă, telefon, email), denumirea produsului, lista ingredientelor şi cantitatea netă, precum şi condiţiile de transport, mai ales pentru produse perisabile, refrigerate sau congelate. Totodată, consumatorii trebuie să fie atenţi la existenţa informaţiilor despre alergeni şi declaraţia nutriţională (unde este cazul) precum şi la termenii şi condiţiile de livrare, retur şi reclamaţii.

Alte recomandări la recepţionarea coletului fac referire la: integritatea pachetului (fără scurgeri, rupturi, deteriorări), concordanţa între produsele comandate şi cele livrate, starea termică a produselor perisabile, integritatea ambalajelor şi lizibilitatea etichetelor, data durabilităţii minimale / data limită de consum şi bonul fiscal, util în cazul unei reclamaţii.