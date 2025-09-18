Mateo Zielonka este un chef de origine poloneză activ în Marea Britanie și a devenit cunoscut pe rețelele de socializare ca The Pasta Man. Îi place să experimenteze și crează mereu forme și versiuni diferite de paste. Într-unul din cele mai recente video postate face ravioli din aluat de paste colora folosind piese de la jocul de Lego. Știut fiind că societatea care îl produce și vinde folosește plastic atoxic. Ideea sa tinde spre 1 milion de vizualizări în doar câteva zile, iar o altă creație de succes a sa – pastele umplute în formă de caserolă, de exemplu – a adunat peste 12 milioane de vizualizări.

Mateo Zielonka a reușit cu spiritul său creativ și ingenios să construiască o comunitate globală în jurul pastelor proaspete. Născut în Polonia și la Londra, Zielonka și-a început cariera modest, ca ajutor în bucătărie, înainte de a urca treptat în ierarhia restaurantelor și de a descoperi pasiunea pentru prepararea pastelor.

Aluaturile sale colorate și tehnicile precise de modelare manuală i-au adus un public fidel online în timpul pandemiei, când tutoriale sale video au devenit virale și au inspirat bucătari amatori din întreaga lume. În prezent, este executiv chef la restaurantul 180 Strand, la Londra. Aici pregătește paste proaspete pentru evenimente de amploare, continuând în același timp să predea și să interacționeze prin platformele sale de social media și prin site-ul său personal Mateo’s Kitchen.

Zielonka este autorul a trei cărți de bucate: The Pasta Man (2021), Pasta Masterclass (2022) și ultima sa lucrare dedicată pastelor, Pasta Pronto (2025), care pune accentul pe sosuri rapide și tehnici simple pentru gătitul de zi cu zi.