Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin trage un semnal de alarmă cu privire la un tip de înșelăciune tot mai des întâlnit în județ, care vizează comercializarea cerealelor. Potrivit autorităților, mai mulți cumpărători au fost păgubiți după ce au plătit pentru cantități mari de cereale, dar au primit doar o parte din marfa achitată, conform Rador.

Un astfel de caz a fost semnalat recent în localitatea Anina. Mai multe persoane au plătit sume cuprinse între 1.200 și 1.400 de lei pentru 1.000 de kilograme de cereale. În realitate, cantitatea livrată a fost mult mai mică, între 350 și 500 de kilograme. În urma sesizării, polițiștii au identificat autorul faptei, iar prejudiciul a fost recuperat integral.

Ancheta desfășurată de polițiști a scos la iveală modul de operare folosit în acest tip de fraudă. Vânzătorul a manipulat cântarele electronice astfel încât afișajul indica o greutate mai mare decât cea reală. Diferențele nu puteau fi observate cu ușurință de cumpărători, mai ales în condițiile unei tranzacții rapide sau desfășurate în spații improvizate.

Recomandările polițiștilor

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin atrag atenția că astfel de practici sunt dificil de depistat pe moment și pot genera pierderi financiare semnificative, mai ales pentru fermieri sau crescători de animale care achiziționează cantități mari de cereale. Pentru a reduce riscul de a deveni victime ale unor astfel de fraude, polițiștii din Caraș-Severin le recomandă cetățenilor să manifeste prudență și să respecte câteva reguli esențiale la achiziția cerealelor.

Autoritățile îi sfătuiesc pe cumpărători să achiziționeze cereale doar de la furnizori cunoscuți, care pot prezenta documente de proveniență. Este important ca afișajul cântarului să fie verificat atent, atât înainte, cât și în timpul cântăririi, iar atunci când există suspiciuni, să fie solicitată o cântărire repetată sau compararea cu un alt cântar, dacă acest lucru este posibil.

De asemenea, poliția recomandă ca plata integrală să fie efectuată doar după livrarea completă a cantității convenite. Prețurile neobișnuit de mici ar trebui privite cu rezervă, deoarece pot indica o posibilă tentativă de fraudă. Păstrarea dovezilor tranzacției este esențială. Chitanțele, mesajele, datele de contact ale vânzătorului sau orice alt document pot fi utile în cazul unei sesizări. Dacă apar nereguli, cetățenii sunt îndemnați să anunțe imediat poliția, fie prin apel la 112, fie la cea mai apropiată unitate de poliție.

Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin precizează că va continua acțiunile de prevenire și combatere a infracțiunilor de înșelăciune, dar subliniază că vigilența cumpărătorilor rămâne un factor decisiv.

Informarea corectă, atenția la detalii și colaborarea cu autoritățile pot preveni pierderi financiare importante și pot limita răspândirea acestui tip de fraudă, tot mai prezent pe piața cerealelor din județ.