Curtea de Conturi Europeană a publicat miercuri un raport în care deplânge controalele “inexistente” sau “sporadice” privind prezenţa pesticidelor în importurile de ulei de măsline, în special din Tunisia, informează AFP, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Chiar dacă peste 90% din uleiul de măsline consumat în UE este produs pe continent, existând “controale bine stabilite” privind reziduurile de pesticide, raportul ECA subliniază că există deficienţe pentru uleiul de măsline importat, care reprezintă 9% din piaţa europeană, în principal din Tunisia şi, într-o măsură mai mică, din Turcia, Argentina şi Maroc.

Pentru aceste importuri, controalele la frontieră “pentru prezenţa pesticidelor şi a altor contaminanţi sunt fie inexistente, fie foarte limitate în statele membre vizitate” în timpul auditului (Belgia, Spania, Grecia şi Italia), precizează Curtea de Conturi Europeană.

De exemplu, în Italia, “în 2023 şi 2024, nu au fost inspectate transporturi de ulei de măsline la principalele puncte de intrare pentru acest produs”, arată raportul ECA. În Spania, între 2018 şi 2023, au fost analizate doar trei probe pentru reziduuri de pesticide şi cincizeci pentru alţi contaminanţi. “Belgia nu are în vedere niciun control al uleiului de măsline la punctele de trecere a frontierei, iar Grecia a introdus aceste controale abia în 2024”, precizează auditorii europeni.

“Consumatorii trebuie să poată avea încredere în calitatea şi autenticitatea uleiului de măsline pe care îl cumpără. Deşi UE are reglementări solide în acest domeniu, ele nu sunt întotdeauna aplicate pe deplin. Îmbunătăţirea controalelor, a trasabilităţii şi a clarităţii juridice este esenţială pentru a proteja nu numai consumatorii, ci şi renumele uleiului de măsline european”, a declarat Joelle Elvinger, membra ECA responsabilă de acest audit.

Reacţionând la acest raport, Comisia Europeană a subliniat că uleiul de măsline importat “trebuie controlat în acelaşi mod ca şi producţia europeană” şi a oferit “asistenţa sa tehnică” pentru a “sprijini” statele membre responsabile de aceste controale.

Prezenţa potenţială a pesticidelor interzise în UE în importurile către Europa este o problemă extrem de sensibilă pentru fermierii europeni.

Acest raport “confirmă în continuare preocupările agriculturii europene cu privire la lipsa controalelor”, a reacţionat Copa-Cogeca, care reprezintă principalele sindicate agricole din Europa. “Aceasta este o chestiune de comerţ echitabil şi protecţie a consumatorilor, pentru a evita slăbirea sectoarelor strategice europene, cum ar fi uleiul de măsline”, a subliniat organizaţia.

Sindicatele agricole europene se opun în prezent acordului de liber schimb cu ţările Mercosur din America Latină, criticând în special lipsa controalelor privind pesticidele. Pentru a încerca să le liniştească, Comisia Europeană a promis în decembrie o creştere cu 50% a numărului de inspecţii în străinătate în următorii doi ani şi o creştere cu 33% a auditurilor la punctele de trecere a frontierei.

De asemenea, la presiunile Franţei şi Italiei, Comisia Europeană s-a angajat să legifereze limitele reziduurilor de pesticide, care sunt permise în prezent atunci când aceste urme sunt minime. La începutul lunii ianuarie, executivul comunitar a promis că va interzice complet trei substanţe (carbendazim, benomil şi tiofanat-metil) în produsele importate, în special în citrice, mango şi papaya.