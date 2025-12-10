România își consolidează rolul de furnizor important de semințe oleaginoase pentru Uniunea Europeană și pentru piețele din afara blocului. Prognozele pentru anul agricol 2025-2026 arată o schimbare semnificativă în balanța importurilor europene, conform ukragroconsult.com. Comisia Europeană anticipează o scădere a importurilor de rapiță la nivelul UE, iar principalul motiv este creșterea producției locale. Această creștere este vizibilă în special în România, unde fermierii au obținut în 2025 o producție record. Rapița recoltată depășește cu mult media ultimilor cinci ani și confirmă ritmul ascendent al sectorului.

Exporturi românești la un nivel istoric

Producția ridicată se transformă direct în exporturi mari. România a devenit unul dintre principalii furnizori europeni de rapiță și ulei de rapiță. Cererea continuă să fie puternică în interiorul Uniunii. Industria europeană a procesatorilor de ulei menține un ritm ridicat, iar presiunea pe materia primă este constantă. Exporturile românești profită astfel de avantajul momentului și ating volume fără precedent.

Creșterea exporturilor vine în contextul în care mai multe state europene se confruntă cu recolte fluctuante. Schimbările climatice au afectat producția în unele regiuni. România a reușit să își stabilizeze culturile datorită extinderii suprafețelor cultivate și investițiilor în tehnologie. Rezultatul se vede în cifrele din 2025, care plasează țara într-o poziție strategică pe piața oleaginoaselor.

Declin vizibil pe segmentul semințelor de floarea-soarelui

Contrastul apare pe piața semințelor de floarea-soarelui. Estimările privind producția românească de SFS indică o scădere suplimentară. Situația este determinată de condițiile meteo din primăvară și de presiunea bolilor specifice culturii. Producția mai mică limitează avansul exporturilor, dar cererea externă rămâne ridicată.

Prețurile DAP și FOB Constanța sunt în creștere, iar tendința este susținută de ritmul alert al exporturilor către destinațiile din afara Uniunii Europene. Cererea extra-UE continuă să fie solidă și pune presiune pe prețurile locale, dar comercianții români profită de acest context și mențin un flux constant de livrări.

România, un actor stabil pe piața Mării Negre

Piața oleaginoaselor din zona Mării Negre rămâne un punct strategic pentru exporturi. România își menține statutul de furnizor de încredere, în special pe segmentul rapiței. Perspectivele pentru 2025-2026 sunt optimiste. Scăderea importurilor de rapiță în UE arată că producătorii români devin tot mai competitivi. Recolta record oferă stabilitate, dar și influență în negocierile comerciale.

Analizele sectorului confirmă importanța tot mai mare a României în comerțul european cu oleaginoase. Raportările specializate arată o piață în transformare. Producțiile locale ridicate și cererea externă intensă definesc anul agricol curent.

Datele actuale arată o piață agricolă în evoluție rapidă. Rapița confirmă potențialul fermierilor români. Floarea-soarelui trece printr-o perioadă mai dificilă, dar cererea externă atenuează impactul scăderii producției. Rolul României în comerțul regional rămâne semnificativ, iar anul 2025 consolidează această poziție.