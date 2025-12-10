VIDEO / Bucătăria italiană a fost astăzi inclusă cu unanimitate de voturi în patrimoniul cultural imaterial UNESCO. Este prima bucătărie națională recunoscută în întregime ca parte a patrimoniului cultural universal. Meloni: „Bucătăria italiană este un ambasador formidabil”

Bucătăria italiană a fost inclusă în patrimoniul cultural imaterial al umanității UNESCO, fiin prima bucătărie națională recunoscută în întregime, anunță agenția Ansa. Decizia a fost luată în unanimitate de Comitetul Interguvernamental UNESCO la New Delhi, India.

În acordarea statului pentru care autoritățile italiene au depus candidatura cu mai multe luni în urmă, UNESCO descrie bucătăria italiană ca fiind o „combinație culturală și socială de tradiții culinare” și un mod de a avea grijă de sine și de alții, de a exprima dragostea și de a redescoperi rădăcinile culturale, oferind comunităților un mijloc de a-și împărtăși povestea și modul în care văd lumea.

Gătitul italian promovează incluziunea socială, bunăstarea și învățarea intergenerațională, întărind legăturile între oameni prin momentele petrecute la masă. Este o activitate comunitară care pune accent pe respectul pentru ingrediente, pe tradițiile anti-risipă și pe transmiterea gusturilor, abilităților și amintirilor de-a lungul generațiilor. Dosarul de candidatură a subliniat eforturile comunităților și organizațiilor italiene implicate în promovarea bucătăriei tradiționale.

O dată cu includerea întregii bucătării italiene în patrimoniul cultural mondial UNESCO, Italia stabilește un record mondial pentru recunoașterile în domeniul agro-alimentar în raport cu numărul total de înscrieri UNESCO, altături de arta pizzaiolilor napoletani, transumanța și dieta mediteraneană.

Georgia Meloni: „Bucătăria italiană este un ambasador formidabil”

„Bucătăria italiană este cel mai formidabil ambasador al nostru. Susține turismul, îmbogățește oferta culturală italiană și anunță în întreaga lume dorința noastră de a fi prezenți în acele locuri și alături de acele persoane care fac din Italia o comunitate. Și astăzi vreau să le mulțumesc tuturor italienilor din lume, pentru că este o oportunitate și pentru ei”, a declarat premierul Giorgia Meloni într-un mesaj video încă din timpul reuniunii comitetului UNESCO.

Ministrul agriculturii, Francesco Lollobrigida: „Este celebrată forța culturii noastre”

„Bucătăria Italiană este Patrimoniu al Umanității. Astăzi Italia a câștigat și este o sărbătoare care aparține tuturor, pentru că vorbește despre rădăcinile noastre, creativitatea noastră și capacitatea noastră de a transforma tradiția în valoare universală”, a comentat, la rândul său, ministrul Agriculturii, Souveranității Alimentare și Pădurilor, Francesco Lollobrigida.

„Această recunoaștere celebrează forța culturii noastre, care este identitate națională, mândrie și viziune. Bucătăria Italiană este povestea tuturor dintre noi, a unui popor care și-a păstrat cunoștințele și le-a transformat în excelență, generație după generație”, a mai spus el.