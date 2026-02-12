„POP”-ul pe care îl face popcornul în microunde sau în tigaie nu este ceva ce se poate obține doar din aceste boabe. În realitate, există nenumărate cereale cu care se poate realiza această magie. Una dintre ele este quinoa, o cereală sănătoasă și pe care ar fi indicat să o consumăm mai des.

Quinoa expandată este crocantă și ușoară, având o textură incredibil de asemănătoare cu cea a semințelor de susan prăjite. Totuși, gustul său amintește de cel al nucilor, iar textura crocantă este similară cu cea a orezului expandat. Rețetele cu quinoa sunt și foarte versatile, pot fi pregătite pentru micul dejun, gustări, prânz sau cină și, cel mai bine, ca aperitive.

Opțiunile sunt infinite: o poți folosi într-un smoothie bowl cu lapte, fructe tăiate și iaurt. Sau la prepararea pâinii, a granolei, a deserturilor, a batoanelor energizante, a biscuiților sau a ciocolatei crocante.

Se găsește de cumpărat în orice supermarket, iar prepararea ei acasă nu este complicată și nu necesită mult timp. E nevoie de puțină practică, dar urmând pașii de mai jos, va fi la fel de simplu ca pregătirea popcornului.

Rețeta de quinoa expandată

1. Pregătirea

Primul pas este spălarea temeinică. Pune semințele într-un bol și toarnă apă până când sunt acoperite complet. Freacă semințele între mâini până când apa va deveni murdară sau va face spumă. Aruncă apa și repetă procesul de 5-7 ori, până când apa rămâne curată și nu mai face spumă.

Această etapă elimină saponinele, substanțe care dau un gust amar cerealei. De asemenea, quinoa este o sursă excelentă de proteine vegetale pentru vegetarieni și este sigură pentru persoanele cu celiachie (nu conține gluten).

După spălare, lasă semințele la înmuiat timp de 10 minute. Apoi, trece-le printr-o sită metalică fină până se scurge tot lichidul.

2. Uscarea

Uscarea este esențială pentru ca boabele să poată expanda. Ideal este să le usuci de pe o zi pe alta, întinse într-un strat subțire pe o tavă cu hârtie absorbantă. Dacă te grăbești, lasă-le la uscat măcar 1-2 ore, schimbând hârtia de câte ori se umezește, până când semințele sunt complet uscate.

3. Expandarea

Folosește o tigaie lată și adâncă, de preferat antiaderentă.

Pune focul la intensitate medie. Poți adăuga o jumătate de linguriță de ulei pentru o consistență mai crocantă.

Fă testul de temperatură, aruncând câteva boabe. Dacă se umflă în câteva secunde, tigaia este suficient de încinsă.

Boabele de quinoa nu se umflă la fel de mult ca porumbul, dar vor sări și vor căpăta o culoare maronie, eliberând o aromă de nucă.

Adaugă semințele într-un strat subțire (gătește în tranșe dacă ai o cantitate mai mare). Pune capacul și agită tigaia lateral din când în când. Procesul durează aproximativ 5 minute, ca și în cazul porumbului.

Poți face o variantă dulce și una sărată

Varianta dulce: Când nu mai trosnesc, adaugă puțin unt/ulei și zahăr, amestecând până se dizolvă.

Varianta sărată: Adaugă sare, unt și mirodeniile preferate imediat ce s-au oprit din „explodat”.

Sfaturi pentru o quinoa delicioasă