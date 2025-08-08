Puiul românesc, un nou record pe piața britanică: Valoarea financiară din 2024, depășită cu cinci luni înainte de finalul anului, datorită unui preț mediu mai mare

Industria cărnii de pasăre din România dă o nouă lovitură pe piața britanică: valoarea financiară a vânzărilor de la 1 ianuarie până în prezent este mai mare decât valoarea financiară a exporturilor pe aceeași piață efectuate de-a lungul anului 2024.

Dacă în 2024, integral, valoarea financiară a livrărilor de carne de pasăre din România pe piața din Marea Britanie a fost de 59.099.283 euro, anul acesta, valoarea financiară pe aceeași piață este de 60.968.815 euro. Recordul de anul trecut a fost depășit cu cinci luni înainte de finalul acestui an.

În 2024, au ajuns din România pe piața britanică 14.030,8 t de carne de pasăre, la un preț mediu de 4,21 euro/kg, potrivit datelor statistice ale Comisiei Europene consultate de G4Food.

Anul acesta, în intervalul 1 ianuarie – 3 august ( săptămânile 1 – 31 ), au fost livrate 12.566,6 t, cu un preț mediu de 4,85 euro/kg.

Creșterea prețului mediu a condus la o valoare financiară mai mare, în condițiile în care cantitatea livrată anul acesta este mai mică.

Să ținem cont însă că până la finalul acestui an, cantitatea de carne de pasăre va mai crește și există perspectiva favorabilă să fie depășită cantitatea de anul trecut. Valoarea financiară, după cum am arătat, este deja mai mare, și cu siguranță va mai crește până la 31 decembrie 2025.

Produsul vândut cel mai bine este ”carne de pui proaspătă”/”Fresh chicken meat”: 10.883,5 t, valoare financiară 53.171.529 euro, preț mediu 4,89 euro/kg.

Alte produse: preparate din carne de pasăre, organe de pui, organe de gâscă și de rață, carne de curcan proaspătă, carne de pui congelată, carne de gâscă și rață congelată, carne de curcan congelată.

Marea Britanie este cel important client al României pentru carnea de pasăre dintre țările din afara Uniunii Europene: 14.030,8 t din 30.347,2 t, 59.099.283 euro din 72.614.186 euro, situație comercială din 2024.

