Peste 500 de pisici au fost salvate înainte să fie sacrificate pentru consum în Vietnam / Zeci de animale s-au întors deja la proprietari

18 iun. 2026, Articole / Reportaje
Peste 500 de pisici au fost salvate înainte să fie sacrificate pentru consum în Vietnam / Zeci de animale s-au întors deja la proprietari
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Peste 500 de pisici au fost salvate în Vietnam după ce poliția a destructurat o rețea implicată în traficul de carne de pisică. Operațiunea a avut loc în Ho Chi Minh City și a fost declanșată în urma unei anchete privind o serie de furturi de animale de companie, potrivit Euronews.

În timpul descinderilor, autoritățile au găsit sute de pisici ținute în cuști și zeci de animale moarte. Potrivit organizațiilor pentru protecția animalelor, multe dintre pisicile salvate urmau să intre în circuitul comerțului cu carne de pisică, o practică pe care activiștii încearcă de ani de zile să o combată.

Mai mult de 40 de pisici au fost deja reunite cu proprietarii lor, însă unele dintre animalele recuperate au murit ulterior din cauza condițiilor precare în care au fost ținute.

Ancheta a început după o serie de furturi de animale de companie

Potrivit Euronews, operațiunea poliției a fost rezultatul unei investigații privind dispariția mai multor animale de companie.

Pe parcursul anchetei, polițiștii au identificat mai multe locații suspecte și au descins în spații unde pisicile erau ținute captive în cuști.

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Descoperirile au scos la iveală amploarea unei rețele despre care autoritățile și organizațiile pentru protecția animalelor spun că era implicată în traficul de carne de pisică.

Aproximativ 400 de pisici au fost găsite într-o singură locație

În timpul intervenției, polițiștii au descoperit aproximativ 400 de pisici vii într-unul dintre spațiile verificate.

La o altă locație au fost găsite și alte animale, iar anchetatorii au identificat de asemenea zeci de pisici moarte.

În total, peste 500 de pisici au fost confiscate în cadrul operațiunii.

Imaginile distribuite de organizațiile pentru protecția animalelor arată animale înghesuite în cuști, în condiții considerate extrem de dificile.

Peste 40 de pisici și-au regăsit familiile

Organizația Humane World for Animals a anunțat că mai mult de 40 dintre pisicile salvate au fost deja reunite cu proprietarii lor.

Pentru multe familii, operațiunea a însemnat șansa de a-și recupera animalele dispărute după săptămâni sau chiar luni de căutări.

Reprezentanții organizației spun însă că nu toate animalele au putut fi salvate.

Mai multe pisici au murit după intervenție din cauza stării grave de sănătate și a condițiilor precare în care au fost ținute înainte de a fi recuperate.

Nouă persoane au fost reținute

Potrivit Euronews, nouă persoane au fost reținute în urma operațiunii.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare privind rolul fiecărei persoane în rețea sau acuzațiile care urmează să fie formulate.

Ancheta este în desfășurare.

Activiștii spun că operațiunea arată amploarea comerțului cu carne de pisică

Organizațiile pentru protecția animalelor consideră că acest caz evidențiază dimensiunea comerțului cu carne de pisică din Vietnam.

Humane World for Animals a descris intervenția drept unul dintre cele mai importante cazuri recente privind protecția pisicilor din țară.

Potrivit activiștilor, rețeaua descoperită demonstrează că fenomenul este încă prezent și că animalele de companie continuă să fie furate și introduse în acest circuit.

O practică pe care organizațiile pentru protecția animalelor încearcă să o elimine

Comerțul cu carne de pisică este de ani de zile în atenția organizațiilor internaționale pentru protecția animalelor.

Grupurile de activiști desfășoară campanii pentru reducerea și eliminarea acestei practici, susținând că multe dintre animalele folosite provin din furturi și sunt transportate în condiții improprii.

Cazul descoperit la Ho Chi Minh City este văzut de aceste organizații ca un exemplu al provocărilor care persistă în combaterea traficului de animale.

 

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