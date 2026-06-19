Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) le reamintește crescătorilor de animale, proprietarilor de animale de companie și transportatorilor obligația de a lua măsuri pentru protejarea animalelor în contextul temperaturilor ridicate prognozate în perioada următoare. Instituția avertizează că expunerea la căldură excesivă poate avea efecte importante asupra sănătății și bunăstării animalelor, notează Mediafax.

Având în vedere temperaturile ridicate prognozate pentru perioada următoare, ANSVSA reamintește tuturor deținătorilor și crescătorilor de animale obligația de a respecta măsurile necesare pentru asigurarea protecției și bunăstării acestora.

Ce recomandă ANSVSA fermierilor

Printre măsurile recomandate se numără asigurarea unor adăposturi care să protejeze animalele de expunerea directă la soare, accesul permanent la apă proaspătă și furaje adecvate, verificarea funcționării sistemelor de adăpare, ventilație și furajare, precum și existența unor echipamente de rezervă.

ANSVSA recomandă ca fermierii să se asigure că animalele beneficiază de condiții corespunzătoare de adăpostire pe toată durata perioadelor caniculare.

În cazul fermelor mecanizate, autoritatea recomandă verificarea permanentă a sistemelor de adăpare, ventilație și furajare, precum și existența unor soluții de rezervă în cazul apariției unor defecțiuni.

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Reguli pentru animalele crescute în spații deschise

Animalele crescute în spații deschise trebuie să beneficieze de zone umbrite și de surse de apă potabilă disponibile în permanență.

Totodată, utilizarea animalelor de tracțiune în intervalul orar 12:00-18:00 este interzisă atunci când temperatura la umbră depășește 25 de grade Celsius.

Recomandări pentru proprietarii de animale de companie

ANSVSA atrage atenția că deținătorii de animale de companie au obligația de a le asigura adăpost, hrană și apă proaspătă.

De asemenea, animalele nu trebuie lăsate în vehicule parcate fără ventilație, deoarece temperaturile din interiorul mașinilor pot crește rapid și pot pune în pericol viața acestora.

Obligații pentru transportatorii de animale

Autoritatea transmite că firmele care transportă animale trebuie să verifice condițiile de microclimat din mijloacele de transport.

În plus, transportatorii trebuie să adapteze densitatea de încărcare la condițiile meteorologice și să dispună de planuri de urgență pentru situațiile neprevăzute.

ANSVSA: Temperaturile ridicate pot afecta sănătatea animalelor

„Perioadele cu temperaturi ridicate pot avea efecte semnificative asupra sănătăţii şi bunăstării animalelor. Asigurarea apei, a zonelor umbrite şi a unor condiţii corespunzătoare de adăpostire şi transport reprezintă măsuri esenţiale pe care fiecare deţinător trebuie să le adopte pentru a preveni apariţia unor probleme grave”, a declarat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu.

Potrivit instituției, ANSVSA monitorizează permanent respectarea normelor privind bunăstarea animalelor și recomandă deținătorilor să contacteze medicul veterinar ori de câte ori observă modificări ale stării de sănătate sau ale comportamentului animalelor.

Avertismentul vine pe fondul temperaturilor ridicate anunțate de ANM

Recomandările autorității sunt transmise în contextul valului de căldură prognozat de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Potrivit estimărilor meteorologilor, în următoarele patru săptămâni sunt așteptate temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în timp ce cantitățile de precipitații ar putea fi mai reduse.