Zeci de agricultori furioşi s-au ciocnit luni cu forţele anti-revoltă greceşti în oraşul Chania din Creta. Protestele fermierilor în toată ţara au izbucnit din cauza întârzierilor la plata subvenţiilor în sector, în legătură cu o vastă fraudă anchetată de Parchetul European, transmite AFP.

Agricultori înarmaţi cu bastoane şi pietre au atacat vehicule de poliţie poziţionate pentru a-i împiedica pe manifestanţi să ajungă la aeroportul din Chania, situat în apropierea acestui oraş din vestul insulei Creta, au arătat imaginile difuzate de televiziunea publică ERT, transmite Agerpres.

Conform aceleiaşi surse, poliţiştii au tras cu gaze lacrimogene împotriva manifestanţilor, după care s-au retras, permiţându-le acestora să răstoarne o maşină a poliţiei.

La Heraklion, capitala Cretei, alţi agricultori au invada pista aeroportului internaţional, potrivit imaginilor transmise în direct.

Aeroportul, tranzitat de numeroşi turişti pe timpul verii, şi-a închis porţile şi niciun avion nu mai poate decola sau ateriza, a transmis agenţia greacă ANA.

Guvernul, deschis la dialog

În timp ce mişcarea de furie a luat amploare, prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis a dat asigurări că guvernul este deschis dialogul cu reprezentanţii agricultorilor, dar a avertizat în legătură cu protestele ‘oarbe’.

Începând de săptămâna trecută, mii de agricultori blochează cu tractoare autostrăzi, mai ales în centrul şi nordul Greciei, pentru a cere plata subvenţiilor UE întârziată de o anchetă în curs a Parchetului European.

Potrivit autorităţilor elene, peste 30 milioane de euro din subvenţii prin PAC (Politica Agricolă Comună) ar fi fost deturnate de persoane care cereau ajutoare pentru terenuri pe care nu le deţineau, sau exagerând mărimea turmelor de animale.

Crescătorii cer de asemenea compensaţii după ce peste 400.000 de oi şi capre au fost sacrificate pentru a împiedica propagarea unei epidemii de variolă ovină.