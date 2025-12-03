Grecia: Fermierii blochează autostrăzi şi treceri de frontieră, cerând plata subvenţiilor şi preţuri corecte

Un protest al fermierilor greci, care durează de câteva zile, continuă să blocheze miercuri şosele şi autostrăzile importante, coridorul central nord-sud între Atena şi Salonic fiind în mod deosebit afectat, transmite dpa, preluată de Agerpres.

Fermierii se plâng de mai multe luni de întârzieri la plata subvenţiilor şi cer sprijin suplimentar din partea guvernului în faţa creşterii drastice a costurilor de producţie.

Punctele de trecere a frontierei spre Bulgaria, Macedonia de Nord, Turcia şi Albania au fost de asemenea paralizate de acţiunea fermierilor, care au blocat drumurile cu tractoare şi alte utilaje agricole, a relatat postul de televiziune ERTnews.

Blocajele provoacă întârzieri considerabile transportului internaţional de mărfuri.

Cele mai mari blocaje sunt concentrate, în prezent, la un nod de transport din regiunea din jurul oraşului Larisa, în centrul Greciei, unde au venit fermieri cu tractoare din mai multe regiuni. Blocaje se înregistrează şi în nordul ţării, iar şoferii sunt nevoiţi să facă ocoluri mari.

Pe lângă plata la timp a subvenţiilor aşteptate, fermierii mai cer preţuri mai corecte pentru produsele lor, astfel încât să poată acoperi costurile tot mai mari.

În câteva regiuni au avut loc ciocniri între agricultori şi poliţie, care a folosit gaze lacrimogene şi a operat arestări în încercarea de a împiedica noi blocaje rutiere.

Fermierii au anunţat că vor continua acţiunea de protest în timpul sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou dacă guvernul nu va veni cu promisiuni concrete de a-i ajuta.