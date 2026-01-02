Autorităţile elveţiene i-au audiat proprietarii francezi ai barului Le Constellation din staţiunea de schi Crans-Montana, după ce un incendiu devastator în subsolul localului a provocat moartea a 40 de persoane şi rănirea a peste 100, relatează Reuters şi AFP, citate Agerpres.

Cei doi francezi, care deţin barul din 2015, au fost întrebaţi despre renovările anterioare, materialele folosite, sistemele de stingere a incendiilor şi căile de evacuare.

“Proprietarii au fost audiaţi în calitate de persoane care pot oferi informaţii”, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, procuroarea generală Beatrice Pilloud, precizând că, pentru moment, “nu a fost stabilită nicio răspundere penală”.

Audierile au ajutat anchetatorii să stabilească listele celor prezenţi la petrecere, să înţeleagă configuraţia interioară a barului, lucrările efectuate şi capacitatea de primire a localului.

Cauza posibilă a incendiului

Investigaţiile preliminare indică faptul că focul a pornit de la “lumânări-fântână” sau artificii ataşate pe sticle de şampanie, care au fost ridicate prea aproape de tavan. Martorii au relatat că angajaţii barului ţineau sticlele cu lumânări aprinse în aer ceea ce a dus la aprinderea rapidă a tavanului şi la extinderea flăcărilor. Ipoteza este favorizată de probele existente şi tinde să se confirme, a explicat Pilloud.

Anchetatorii verifică acum înregistrările video şi interoghează supravieţuitorii pentru a stabili circumstanţele exacte ale incendiului. Ei analizează şi dacă materialul izolant al tavanului ar fi favorizat propagarea rapidă a flăcărilor. De asemenea, vor verifica lucrările efectuate în bar, materialele folosite, autorizaţiile de funcţionare şi respectarea normelor de securitate şi prevenire a incendiilor.

Procuroarea a precizat că, dacă va fi dovedită neglijenţa, proprietarii s-ar putea confrunta cu acuzaţii de incendiere din culpă, omor din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Prezent la conferinţa de presă, Stephane Ganzer, şeful departamentului de securitate, instituţii şi sport al cantonului Valais, a spus că în clădire era o ieşire de urgenţă. “Dar trebuie să ne imaginăm că, în cazul unui incendiu generalizat (…), putem estima că puţine persoane au reuşit să găsească această ieşire”, a spus el.

Bilanţ actualizat al tragediei

Bilanţul oficial este de 40 de morţi şi 119 răniţi, mulţi dintre aceştia fiind în stare gravă. Oficialii au declarat că aceste cifre nu sunt definitive.

“Mulţi dintre răniţi încă se luptă pentru viaţa lor”, a declarat Mathias Reynard, şeful zonei Valais, într-o conferinţă de presă.

Aproximativ 50 dintre răniţi au fost sau vor fi transferaţi la secţii de arşi din spitale din alte părţi ale Europei, a spus el.

Dintre răniţi, 113 au fost identificaţi, dintre care 71 sunt elveţieni, 14 francezi şi 11 italieni, a declarat şeful poliţiei Frederic Gisler în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă.

Anchetatorii s-au concentrat pe sarcina dureroasă de a identifica cadavrele arse, avertizând că acest proces era foarte delicat şi că va dura mult timp. Arsurile au fost atât de grave încât autorităţile elveţiene au declarat că ar putea dura zile întregi până când vor putea identifica toate victimele incendiului.

Emanuele Galeppini, un jucător de golf internaţional italian în vârstă de 16 ani care locuia în Dubai, a fost prima victimă identificată public.

Noi reacţii şi căutarea supravieţuitorilor

Părinţi şi prieteni ai tinerilor dispăruţi au lansat apeluri pentru informaţii, în timp ce ambasadele străine verifică dacă cetăţeni ai lor se află printre victime.

Martorii şi rudele au descris scene de panică şi durere, mulţi tineri fiind încă căutaţi printre răniţi sau dispăruţi. “Suntem împreună, suntem şocaţi, ne ţinem în braţe şi plângem. Încercăm să ne dăm speranţă unii altora”, a spus o mamă aflată la faţa locului.