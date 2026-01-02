Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetăţean român presupus dispărut în urma incendiului de la localul Le Constellation din staţiunea Crans Montana, informează, vineri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), conform Agerpres.

“În legătură cu tragicul eveniment produs în Elveţia, în staţiunea Crans Montana, Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetăţean român presupus dispărut în urma incendiului. Echipa consulară desfăşoară demersurile necesare pe lângă autorităţile elveţiene competente şi va comunica public orice evoluţie confirmată oficial”, a transmis MAE, într-o precizare de presă.

MAE reaminteşte, totodată, că România face parte din grupul de contact umanitar constituit pentru a sprijini autorităţile elveţiene în gestionarea cazurilor persoanelor spitalizate. “În acest context, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Apărării Naţionale sunt pregătite să ofere sprijin, inclusiv pentru eventuale zboruri medicale specializate, la solicitarea părţii elveţiene. Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei României la Berna, continuă să monitorizeze situaţia cu prioritate”, mai subliniază sursa citată.

Identitatea cadavrelor, greu de stabilit

Anchetatorii au început vineri sarcina dificilă de a stabili identitatea cadavrelor arse în incendiul care a cuprins un bar aglomerat şi a omorât aproximativ 40 de persoane la o petrecere de Revelion în staţiunea de schi Crans-Montana din Elveţia, a relatat anterior Reuters.

Arsurile suferite de mulţimea de petrecăreţi, în mare parte tineri, din barul Le Constellation au fost atât de grave, încât oficialii elveţieni au declarat că ar putea dura zile întregi până când vor fi identificate toate victimele incendiului, care a făcut şi peste 100 de răniţi, mulţi dintre ei grav.

Părinţii tinerilor dispăruţi au lansat apeluri pentru a afla veşti despre cei dragi, în timp ce ambasadele străine se străduiau să vadă dacă cetăţenii lor se numără printre victimele uneia dintre cele mai grave tragedii care au lovit Elveţia modernă.

“Primul obiectiv este de a stabili identitatea tuturor cadavrelor”, a declarat primarul oraşului Crans-Montana, Nicolas Feraud, într-o conferinţă de presă joi seara. Acest lucru, a spus el, ar putea dura zile întregi.

Mathias Reynard, şeful guvernului cantonului Valais, a declarat că experţii folosesc probe dentare şi de ADN pentru această sarcină. “Toată această muncă trebuie făcută deoarece informaţiile sunt atât de teribile şi sensibile, încât nimic nu poate fi spus familiilor decât dacă suntem 100% siguri”, a precizat el.