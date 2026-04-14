14 apr. 2026, Articole / Reportaje
Proprietarii barului „Le Constellation”, din Crans-Montana, unde a avut loc dramaticul incendiu din noaptea de Revelion, puși sub acuzare la Roma pentru catastrofă din neglijență
Sursa foto: Antonio Calanni / AP / Profimedia
Cuprins
  1. Acuzații severe pentru proprietarii barului
  2. Cauza dezastrului, artificii și izolație inflamabilă
  3. Nouă persoane vizate, inclusiv primarul din Crans-Montana
  4. Tensiuni diplomatice între Italia și Elveția

Parchetul din Roma a decis marți punerea sub acuzare a proprietarilor barului elvețian „Le Constellation”, locul unde un incendiu devastator a curmat 41 de vieți și a rănit alte 115 persoane în noaptea de Revelion. Decizia magistraților italieni vine pe fondul unei anchete complexe care vizează erori grave de siguranță în stațiunea Crans-Montana, anunță AgerPres, citând AFP/medii italiene.

Acuzații severe pentru proprietarii barului

Jacques și Jessica Moretti, cetățeni francezi care dețineau localul, sunt suspectați oficial de provocarea unei „catastrofe din neglijență”. Lista acuzațiilor formulate de procurorii italieni include omor involuntar multiplu, vătămări corporale foarte grave și, în mod crucial, încălcarea regulamentelor stricte de prevenire a accidentelor.

Ancheta condusă de procurorul general al Romei, Francesco Lo Voi, se bazează în mare parte pe mărturiile supraviețuitorilor italieni. Aceștia au descris scene de groază, menționând în mod special existența unei uși de urgență care ar fi fost blocată în momentul izbucnirii flăcărilor.

Cauza dezastrului, artificii și izolație inflamabilă

Conform concluziilor anchetei elvețiene, incendiul a fost declanșat de utilizarea unor artificii în interiorul localului. Scânteile au aprins rapid spuma insonorizantă de pe plafonul subsolului, transformând barul într-o capcană mortală pentru sutele de adolescenți și tineri care celebrau trecerea în noul an.

- articolul continuă mai jos -

Nouă persoane vizate, inclusiv primarul din Crans-Montana

În timp ce Italia își desfășoară propria anchetă, justiția elvețiană vizează nouă persoane. Printre acestea se numără și Nicolas Féraud, primarul din Crans-Montana. Audiat recent, edilul a negat că ar fi știut despre lipsa controalelor de siguranță la „Le Constellation”, localul nefiind verificat de autorități din anul 2019.

Tensiuni diplomatice între Italia și Elveția

Cazul a căpătat o dimensiune politică majoră. Decizia Elveției de a-l elibera rapid pe Jacques Moretti în luna ianuarie a provocat un val de indignare la Roma. În semn de protest, guvernul italian și-a rechemat ambasadorul de la Berna și a solicitat oficial formarea unei echipe comune de anchetă pentru a asigura tragerea la răspundere a tuturor vinovaților.

Majoritatea victimelor incendiului au fost tineri sub 25 de ani, tragedia declanșând o dezbatere amplă la nivel european privind normele de siguranță în cluburile și barurile aflate în stațiunile montane de lux.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

