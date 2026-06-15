Programul RADAR: cercetătorii merg direct în ferme pentru a identifica problemele reale ale agricultorilor

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa (SCDP Băneasa) și Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București (ICDPP) au lansat Programul RADAR (Realitate – Analiză – Decizie – Aplicare – Rezultate), o inițiativă pilot dezvoltată în parteneriat care urmărește testarea unui nou model de colaborare între cercetare și fermieri, transmite AGERPRES.

Potrivit unui comunicat al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” (ASAS), programul a fost conceput pornind de la o realitate tot mai evidentă în agricultură: pentru ca activitatea de cercetare să producă rezultate relevante și cu impact, problemele reale întâlnite în exploatațiile agricole trebuie să contribuie la definirea priorităților de cercetare și inovare.

Sub sloganul „Fermieri – probleme reale – soluții din cercetare”, echipe mixte de specialiști din cercetare și suport tehnic se vor deplasa direct în exploatațiile agricole.

Scopul programului este colectarea sistematică a datelor din teren prin fișe standardizate, identificarea din timp a provocărilor fitosanitare și tehnologice, precum stresul hidric, presiunea bolilor și dăunătorilor sau adaptabilitatea la schimbările climatice, precum și validarea rapidă a unor soluții aplicate în condiții reale de producție.

- articolul continuă mai jos -

O rețea de fermieri colaboratori și priorități de cercetare stabilite din teren

Programul va funcționa într-o primă fază pilot de 12 luni, perioadă în care va fi constituită o rețea de fermieri colaboratori și va fi definit un portofoliu clar de probleme tehnologice prioritare.

Potrivit ASAS, inițiativa este în concordanță cu direcțiile promovate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind creșterea competitivității agriculturii românești și cu orientările care susțin consolidarea legăturilor dintre cercetare, mediul academic, fermieri și sectorul economic.

Totodată, reprezentanții Academiei subliniază că mediul academic trebuie să își recalibreze permanent prioritățile științifice în funcție de vulnerabilitățile actuale ale fermierilor.

RADAR nu este conceput ca o activitate de consultanță sau ca un mecanism de control al fermierilor, ci ca un parteneriat transparent și aplicat între cercetare și mediul agricol.

„Considerăm că cercetarea trebuie să fie prezentă acolo unde apar provocările reale ale sectorului pomicol. Prin Programul RADAR ne propunem să construim un cadru de lucru prin care observaţiile şi nevoile identificate în ferme să poată contribui la definirea unor direcţii de cercetare relevante şi la dezvoltarea unor viitoare proiecte de inovare. Obiectivul nostru este să construim un mecanism funcţional şi util atât pentru cercetători, cât şi pentru fermieri”, a declarat directorul SCDP Băneasa, Viorel Cătălin Oltenacu.

Program finanțat inițial din fonduri proprii

Programul va fi finanțat într-o primă etapă integral din fondurile proprii ale instituțiilor implicate, prin valorificarea expertizei, infrastructurii și resurselor interne pentru construirea unui mecanism standardizat de documentare și analiză a problemelor din ferme.

„Problemele cu care se confruntă fermierii sunt din ce în ce mai complexe şi nu mai pot fi abordate din perspectiva unei singure discipline. Colaborarea dintre SCDP Băneasa şi ICDPP permite valorificarea unor competenţe complementare şi dezvoltarea unei imagini mai complete asupra provocărilor întâlnite în teren. Considerăm că parteneriatele dintre unităţile de cercetare reprezintă o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unor soluţii adaptate nevoilor reale ale sectorului agricol”, a afirmat directorul ICDPP Bucureşti, Roxana Zaharia.

Unul dintre obiectivele prioritare urmărite în cadrul programului este identificarea și stabilirea priorităților în gestionarea riscurilor fitosanitare cu care se confruntă fermierii.

„Protecţia plantelor reprezintă una dintre cele mai importante provocări în agricultură. Reducerea numărului de substanţe active, respectiv produse de protecţia plantelor disponibile pe piaţă, precum şi impactul semnificativ al schimbărilor climatice care se manifestă concret prin perturbarea ciclurilor biologice ale plantelor, bolilor şi dăunătorilor, impune sectorului agricol necesitatea optimizării constante a tehnologiilor existente, dar şi identificarea unor soluţii mai sustenabile. Prin Programul RADAR ne propunem să înţelegem mai bine problemele întâlnite în ferme şi să contribuim la fundamentarea unor direcţii de cercetare care să răspundă acestor provocări”, a explicat Mihaela Monica Dinu, reprezentant ICDPP Bucureşti.

Datele din ferme, transformate în direcții de cercetare

Potrivit inițiatorilor, Programul RADAR depășește abordările clasice și instituie un flux continuu de colectare și valorificare a datelor din teren, transformând experiența directă a fermierilor într-un pilon de fundamentare a activității științifice.

Prin acest model integrat, SCDP Băneasa și ICDPP București urmăresc atât creșterea vizibilității cercetării agricole românești, cât și dezvoltarea unui parteneriat public-privat capabil să genereze noi consorții și să atragă finanțări dedicate inovării și rezilienței în agricultură.

ICDPP București și SCDP Băneasa sunt două instituții aflate în subordinea ASAS. ICDPP este recunoscut pentru expertiza în protecția plantelor, biotehnologii, ecotoxicologie și control biologic al bolilor și dăunătorilor, în timp ce SCDP Băneasa este una dintre instituțiile de referință în cercetarea și dezvoltarea pomiculturii românești.