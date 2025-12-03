Profesori din Italia, Portugalia, Spania şi Finlanda sunt prezenţi la Vaslui, în perioada 2 – 4 decembrie, la o întâlnire de lucru găzduită de Liceul “Emil Racoviţă”, partener în proiectul Erasmus+ “Emotional Intelligence Approach on Teaching Methods”, transmite Agerpres.

Astfel, dascălii din cele patru ţări împreună cu colegii din Vaslui participă la sesiuni dedicate schimbului de bune practici pentru educaţie, proiectul având drept scop introducerea de metode moderne de predare care să reducă absenteismul, să crească motivaţia elevilor şi să creeze medii de învăţare sigure, empatice şi incluzive.

Pe lângă activităţile de studiu în cadrul proiectului, profesorii au în program şi activităţi recreative cu ocazia cărora descoperă locul în care majoritatea dintre ei se află pentru prima oară.

Ei au făcut, marţi, o vizită la Muzeul Tradiţiilor din Laza, la invitaţia Rodicăi Bulboacă, meşter popular din zonă, care ori de câte ori are ocazia le prezintă celor ce-i calcă pragul tradiţiile specifice satului românesc.

“Oaspeţii noştri au avut prilejul să întâlnească satul românesc de altădată. În Sauca se trăieşte ca pe timpul bunicilor, frumos, în linişte şi cu respect unul faţă de celălalt. Şi iată că noi, aici, în satul Sauca, ne orientăm fără busolă, cu ‘în sus’, ‘în jos’, ‘la deal’ şi ‘la vale’. Satul românesc nu a dispărut, el trăieşte prin memoria celor ce-şi au rădăcinile în sate şi, iată, eu am pus bazele acestui muzeu sătesc deschizând larg uşa către istorie, cultură, artă culinară, arta populară, meşteşuguri, obiceiuri şi tradiţii”, a spus Rodica Bulboacă.

Profesorii din cele patru ţări au primit informaţii despre exponatele din patrimoniul muzeului sătesc. Ei au aflat cum odinioară bătrânii satului foloseau covata, ştergarul sau accesoriile războiului de ţesut, au participat apoi la un atelier gastronomic alături de meşteri populari având ocazia să prepare plăcinte moldoveneşti poale-n brâu, s-au prins în horă odată cu artişti ai locurilor şi au gustat din vestitele sarmale.

“Ceea ce facem aici îmi aminteşte de copilărie, de cei din familie care locuiesc la ţară. Şi ei făceau pâine în casă, făceau totul cu mâinilor lor, totul avea un farmec aparte”, a povestit Juan, profesor din Spania.

Mario Miguel este din Portugalia şi întâlnirea cu satul românesc şi tradiţiile sale l-a trimis, de asemenea, cu gândul la copilărie, când alături de bunica sa făcea tarte sărate sau dulci. S-a apropiat de colţul în care se prepară plăcintele moldoveneşti cu brânză dulce, le-a modelat cu grijă, ca într-un ritual ce l-a trimis înapoi în timp, le-a pus pe frunze de tei, iar doamna Rodica, bucătăreasă desăvârşită, le-a băgat în cuptor.

“Toată această muncă este una plăcută, pentru că ne asigură hrana. M-am dus cu gândul la bunica mea, care frământa un aluat asemănător, într-un vas care seamănă cu cel pe care îl folosesc aici aceste doamne. Totul era atât de simplu, de curat. Acum parcă nu mai avem timp, ne cumpărăm totul de la magazin, ceva din acea magie s-a pierdut şi e o bucurie să descopăr locuri care ne amintesc că viaţa e simplă şi frumoasă”, a spus Mario Miguel.

Reprezentanţii Liceului “Emil Racoviţă” Vaslui fac parte din Comitetul de Control al Calităţii, organism care supraveghează respectarea standardelor stabilite în planul de lucru Erasmus+. Accentul s-a pus pe activităţile de formare şi analiză, dar s-a considerat esenţial ca partenerii din cele patru ţări să cunoască şi anumite aspecte care ţin de identitatea culturală a Vasluiului.

“Proiectul este unul important pentru instituţia noastră şi pune accent pe consolidarea cooperării europene în domeniul educaţiei pentru deprinderea unor practici pedagogice moderne, adaptate nevoilor actuale ale elevilor. Pe lângă participarea la activităţile de formare şi analiză invitaţii au ocazia să descopere specificul cultural al acestei zone. Programul şederii lor în comunitatea noastră a cuprins şi o vizită la Muzeul Sătesc din Sauca, unde au aflat despre o parte din tradiţiile noastre şi au putut explora gastronomia locală”, au transmis reprezentanţii Liceului “Emil Racoviţă” Vaslui.