Potrivit unui studiu realizat de Shopfully și citat de Economedia, consumatorii români devin tot mai puțin fideli unui singur retailer și își aleg magazinele în funcție de promoții, reduceri și prețuri, pe fondul presiunii inflaționiste. Datele arată că aproape șapte din zece români sunt dispuși să schimbe magazinul de la care cumpără în mod obișnuit dacă găsesc oferte mai avantajoase.

Românii caută tot mai mult promoțiile

Studiul „The State of Shopping 2026” relevă că 70% dintre români aleg magazinele în funcție de proximitate și confort, însă 69% spun că ar renunța la retailerul preferat pentru promoții mai bune. De asemenea, 77% dintre respondenți afirmă că fac cumpărături din mai multe magazine pentru a găsi produsele sau brandurile pe care le doresc.

„Consumatorul român nu renunță la magazinul apropiat, dar devine mult mai atent la valoarea pe care o primește”, a declarat Cătălin Pațachia, country manager Shopfully România.

Publicitatea este apreciată atunci când aduce economii

Datele cercetării arată că 73% dintre participanți consideră publicitatea utilă atunci când îi ajută să descopere promoții și reduceri. Totodată, 42% apreciază reclamele care oferă recomandări relevante pentru nevoile lor, iar 21% spun că acestea îi ajută să își planifice mai bine cumpărăturile. Doar 8% dintre respondenți consideră că publicitatea este rareori utilă.

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Potrivit autorilor studiului, reclamele sunt percepute tot mai mult ca un instrument de informare și comparare a ofertelor, nu doar ca o metodă de promovare a brandurilor.

Un sfert dintre români folosesc instrumente bazate pe inteligență artificială

Cercetarea mai evidențiază interesul în creștere pentru soluțiile digitale și inteligența artificială. Astfel, 25% dintre români au utilizat în ultimele 12 luni instrumente bazate pe AI pentru a lua decizii de cumpărare.

În același timp, 55% consideră utilă o funcție care compară prețurile între retaileri, 27% urmăresc alertele privind scăderile de preț, iar 25% sunt interesați de instrumente care pot identifica ofertele înșelătoare.

În ceea ce privește personalizarea ofertelor, 54% dintre respondenți spun că o apreciază atunci când este relevantă și transparentă. Cu toate acestea, 43% declară că preferă să nu își partajeze datele personale cu magazinele.

„AI-ul și personalizarea devin relevante atunci când rezolvă probleme concrete precum economisirea de timp sau bani”, a mai declarat reprezentantul Shopfully.