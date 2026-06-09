Ziua Câmpului de Cercetare-Dezvoltare este marcată marți la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă „Dr. Valeriu Tabără” Lovrin, unde fermieri, companii din agrobusiness și reprezentanți ai autorităților din domeniu participă la prezentarea rezultatelor activității de ameliorare, cercetare aplicată și testare tehnologică desfășurate în cadrul stațiunii, transmite AGERPRES.

Pe platforma demonstrativă de cereale păioase sunt prezentate soluții pentru agricultura actuală, într-un context marcat de variabilitate climatică, presiune economică și necesitatea utilizării cât mai eficiente a resurselor.

Participanții pot urmări pe parcursul zilei și demonstrații practice cu drone agricole, o tehnologie utilizată tot mai frecvent în agricultura de precizie pentru optimizarea aplicării tratamentelor fitosanitare și a altor inputuri agricole.

Teste pentru identificarea densității optime de semănat

„Un element deosebit de important al celei de-a XI-a ediţii a evenimentului îl constituie platforma de testare a genotipurilor de cereale păioase în funcţie de densitatea de semănat, unde sunt evaluate variante la 400, 600 şi 800 boabe germinabile/m2. Acest câmp experimental urmăreşte identificarea densităţilor optime în contextul frecvenţei crescute a perioadelor de secetă şi a variabilităţii regimului de precipitaţii. Platforma evidenţiază modul în care ajustarea densităţii poate contribui la o mai bună valorificare a apei şi nutrienţilor, la reducerea riscurilor tehnologice şi la creşterea stabilităţii producţiilor agricole”, a declarat pentru AGERPRES directorul ştiinţific al Staţiunii de Cercetare Lovrin, Ciprian Buzna.

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Unul dintre principalele puncte de interes ale evenimentului este câmpul de colecție, care reunește peste 100 de genotipuri noi de grâu de toamnă și 20 de genotipuri de triticale. Platforma oferă o imagine amplă asupra diversității genetice și a potențialului de adaptare a acestor culturi la condițiile pedoclimatice din România.

Soiuri și linii experimentale pentru agricultura viitorului

În cadrul culturilor comparative din rețeaua națională a Academiei de Studii Agricole și Silvice (ASAS) sunt prezentate câte 25 de soiuri și linii de perspectivă de grâu de toamnă și triticale. Platforma permite evaluarea comportamentului acestora în condițiile specifice din vestul țării și compararea performanțelor productive și tehnologice.

„Platforma dedicată geneticii de perspectivă pentru grâu de toamnă şi ovăz, creaţii ale Staţiunii de Cercetare Lovrin, va evidenţia direcţiile actuale de ameliorare urmărite de cercetătorii staţiunii, cu accent pe stabilitatea producţiei, toleranţa la stres climatic şi calitatea producţiei agricole. În cadrul platformelor demonstrative realizate împreună cu firme partenere vor fi prezentate 40 de produse, parte a unor tehnologii moderne privind fertilizarea, protecţia plantelor şi managementul culturilor, adaptate cerinţelor unei agriculturi performante şi sustenabile”, a punctat Ciprian Buzna.

Evenimentul include și sesiuni de discuții tehnice și schimburi de experiență între cercetători, fermieri, reprezentanți ai companiilor agricole și oficialități, fiind dedicat dialogului dintre cercetare și practica agricolă.

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (SCDA) Lovrin a fost înființată în 1946, la inițiativa cadrelor didactice de la Facultatea de Agronomie din Timișoara și are o tradiție de aproape 80 de ani în ameliorarea plantelor și dezvoltarea tehnologiilor agricole specifice Câmpiei de Vest.