Sectorul suin, cel al bovinelor și agricultura vegetală traversează o perioadă dificilă, iar măsurile de sprijin pregătite de Ministerul Agriculturii sunt blocate în Parlament, a declarat ministrul Agriculturii, Tánczos Barna, în cadrul conferinței AGRI4FUTURE România. Oficialul a avertizat că, dacă situația nu se deblochează rapid, Guvernul va fi nevoit să adopte măsurile prin ordonanță de urgență.

Ministrul a spus că sectorul suin continuă să fie afectat de pesta porcină africană, care împiedică exporturile de carne și produse din carne din România.

„Avem trei sectoare în deficit sau într-o situație foarte dificilă. Sectorul de suine se confruntă cu probleme generate, în primul rând, de pesta porcină și de închiderea României în privința exportului de produse din carne”, a declarat Tánczos Barna.

Potrivit ministrului, strategia de combatere a pestei porcine trebuie schimbată, deoarece principalele surse de răspândire a virusului rămân gospodăriile populației și transporturile ilegale de animale.

„Trebuie să schimbăm total logica și modul în care încercăm să închidem această problemă. Avem doi factori de risc uriași: gospodăriile populației și transporturile iresponsabile de animale vii”, a afirmat acesta.

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În paralel, Ministerul Agriculturii poartă discuții cu autoritățile europene pentru redeschiderea exporturilor.

„Mergem împreună la Bruxelles să propunem soluții. Putem ieși din această situație dacă obținem flexibilitate din partea Comisiei Europene”, a spus ministrul.

Sectorul laptelui, sub presiunea importurilor

Tánczos Barna a arătat că și sectorul bovin este într-o situație dificilă, din cauza scăderii prețului laptelui și a presiunii exercitate de produsele din import.

„Sectorul bovin se confruntă cu reducerea prețurilor la lapte și cu presiuni care vin din vest spre est. România este o piață în care se varsă tot ce nu se poate consuma în alte state, sub formă de produse de export la prețuri foarte mici”, a declarat ministrul.

Agricultura vegetală are nevoie de sprijin pentru inputuri

Ministrul a precizat că și sectorul vegetal are nevoie de măsuri urgente pentru a face față costurilor de producție, iar Guvernul analizează posibilitatea completării fondurilor europene cu bani din bugetul național pentru compensarea scumpirii îngrășămintelor.

„Sectorul vegetal are nevoie de un sprijin real. Avem calcule și discutăm posibilitatea de a veni în completarea fondurilor europene cu fonduri naționale pentru a acoperi o parte din creșterea prețurilor la îngrășăminte”, a spus acesta.

Ministrul acuză Parlamentul că a blocat măsurile de sprijin

Tánczos Barna a criticat faptul că proiectele legislative privind sprijinirea fermierilor nu au fost adoptate înainte de încheierea sesiunii parlamentare.

„Am avut un pachet de măsuri pentru sectorul suin și scheme de sprijin pentru fermieri. S-au blocat toate cele trei. Este inadmisibil să tratăm cu atâta indiferență niște sectoare atât de importante”, a declarat ministrul.

Acesta a adăugat că, dacă nu va exista rapid un nou Guvern și o majoritate funcțională, Executivul ar putea adopta măsurile prin ordonanță de urgență.

„Sper să reușim să le trecem. Dacă nu, va trebui să apelăm la ordonanță de urgență. Avem aproape un miliard de lei pregătit. Dacă nu putem acorda aceste ajutoare, sectoarele rămân fără sprijinul de urgență de care au nevoie”, a afirmat Tánczos Barna.

APIA mai are sute de fermieri cu plățile blocate

Ministrul a vorbit și despre întârzierile la plata subvențiilor, precizând că România nu va fi sancționată de Comisia Europeană pentru actuala campanie, însă câteva sute de fermieri încă așteaptă banii din cauza problemelor informatice.

„În continuare sunt câteva sute de fermieri cu plățile blocate din cauza sistemului informatic și din alte motive administrative. Procesul va continua până la deblocarea tuturor dosarelor”, a declarat ministrul.