De luni de zile, producătorii de lapte ungari se află într-o situație din ce în ce mai dificilă: de la unele ferme laptele nu mai este preluat deloc, iar în altele achizițiile se fac la prețuri care nici măcar nu acoperă costul de producție, scrie portalul agroinform.hu, citat de Rador.

Un producător a atras atenția asupra tensiunilor de pe piața laptelui în mod public, subliniind că unii procesatori nu preiau laptele produs, în timp ce alții oferă un preț atât de mic încât împing fermele în pragul colapsului.

La situaţia creată a reacţionat şi ministrul agriculturii, István Nagy, pe pagina sa de Facebook, detaliind măsurile luate de Guvern până în prezent și cauzele crizei.

“Ceea ce am făcut până acum: am negociat cu lanțurile de retail pentru a distribui mai mult laptele produs în Ungaria, am introdus înregistrarea importurilor de lapte și produse lactate, astfel încât campaniile de marketing ale laptelui din străinătate, mai ieftine, să nu poată ajunge la clienții noştrii pentru ca ei să cumpere mai mult laptele produs la noi acasă”.

“De asemenea, am plătit integral şi în avans sprijinul acordat fermierilor, am acordat industriei de prelucrare un împrumut preferențial de 50 de miliarde de forinţi pentru a cumpăra lapte și un moratoriu asupra împrumuturilor. Așa că am făcut tot ce poate face un om. Laptele este mai ieftin peste tot în UE decât este la noi în acest moment”, a răspuns ministrul agriculturii, într-un comentariu pe pagina sa de Facebook, la o întrebare adresată de un cititor în postarea sa.

Ministrul ungar susține că perturbările actuale ale pieței nu sunt caracteristici ungare, ci rezultatul unor procese globale și europene.

Pe termen scurt, nu se așteaptă nicio îmbunătățire substanțială fără restabilirea echilibrului dintre cerere și ofertă, în timp ce producătorii solicită prețuri de achiziție mai echitabile și un mediu de piață mai predictibilă.

Prin urmare, situația sectorului lactatelor rămâne unul dintre cele mai vulnerabile puncte ale creșterii animalelor domestice, unde supraviețuirea a devenit o chestiune majoră pentru multe ferme.

Traducerea Rador: Rozália Gănciulescu