Creșterea prețului petrolului începe să se reflecte și în piața îngrășămintelor, un sector direct legat de costul gazului natural, materia primă folosită în proporție de aproximativ 70% la producția fertilizanților. Pe măsură ce petrolul și gazul se scumpesc, crește și prețul îngrășămintelor, ceea ce pune presiune pe costurile agriculturii și, implicit, pe prețurile alimentelor, conform Economedia.

România consumă anual între 2,5 și 3 milioane de tone de fertilizanți, majoritatea pe bază de azot, folosiți pentru culturi precum grâul, porumbul și rapița. În prezent însă, producția internă este foarte limitată. Singurul mare producător, Azomureș, funcționează intermitent și este în prezent oprit, din cauza costurilor ridicate ale gazului. În paralel, compania elvețiană Ameropa, proprietarul combinatului, negociază de peste un an cu Romgaz vânzarea unității, însă fără un acord final până acum.

În lipsa producției locale, România își asigură cea mai mare parte a îngrășămintelor din import. Fertilizatorii vin în special din Turcia, Egipt și Algeria, dar și din state europene precum Bulgaria, Ungaria și Polonia. O altă rută importantă este cea caspică, prin Georgia și Portul Constanța, însă aceasta trece aproape de zonele de tensiune din Orientul Mijlociu.

Între timp, prețurile cresc rapid. Ureea, unul dintre cele mai utilizate îngrășăminte, a ajuns la aproximativ 350 de dolari pe tonă la livrarea în zona Mării Negre, față de circa 300 de dolari în februarie. Pentru fermierii care nu și-au făcut stocuri din timp, scumpirea vine chiar înaintea campaniei de primăvară și riscă să se reflecte în costuri mai mari pentru culturile agricole și, ulterior, în prețurile alimentelor.