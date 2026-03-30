Evoluţiile recente din domeniul comerţului agroalimentar precum şi implicaţiile acestora asupra statelor membre UE vor fi analizate luni, la Bruxelles, în cadrul Consiliului Agricultură şi Pescuit (AgriFish), transmite Agerpres.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a anunţat, printr-un comunicat, că România participă la această reuniune printr-o delegaţie din care fac parte secretarul de stat din minister, Violeta Muşat, şi directorul general al Direcţiei Generale Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR şi Planul Strategic PAC, Daniela Rebega.

„Pe agenda Consiliului se află teme de actualitate, inclusiv dezbaterea privind viziunea pentru agricultură şi sectorul alimentar, la un an de la prezentarea acesteia de către Comisia Europeană. Totodată, vor fi analizate evoluţiile recente din domeniul comerţului agroalimentar, precum şi implicaţiile acestora asupra statelor membre”, se precizează în comunicatul MADR.

Un alt punct important îl reprezintă schimbul de opinii privind tranziţia energetică în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, în contextul obiectivelor europene privind sustenabilitatea.