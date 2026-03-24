24 mart. 2026, Articole / Reportaje
Viitorul pisciculturii în Uniunea Europeană, pe masa discuțiilor de la Ministerul Agriculturii / Comisarul european Costas Kadis, în vizită la București
Sursa foto: colaj foto G4Food

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, s-a întâlnit azi, la București cu comisarul european pentru pescuit și oceane, Costas Kadis. Discuțiile s-au axat pe prioritățile europene din domeniul pescuitului și pe necesitățile Mării Negre, conform Mediafax.

În cadrul întâlnirii de la Ministerul Agriculturii, cei doi oficiali au abordat teme precum viitorul Politicii Comune în domeniul Pescuitului, Cadrul Financiar Multianual post 2027 și direcțiile de dezvoltare ale economiei albastre la nivel european.
Ministrul Florin Barbu a subliniat necesitatea unei abordări integrate și simplificate pentru dezvoltarea sectorului maritim, specificând asupra necesităților Mării Negre.

„Cred că viitorul politicii europene în domeniul pescuitului trebuie construit pe un echilibru real între sustenabilitate, competitivitate și nevoile comunităților costiere. Avem nevoie de politici bazate pe date, dar și de soluții adaptate specificului fiecărui bazin maritim. Marea Neagră are particularități care trebuie recunoscute și integrate în deciziile europene. În același timp, dacă vrem un sector rezilient, trebuie să investim mai mult în acvacultură, procesare și în lanțul valoric, astfel încât să creștem valoarea produselor și să reducem dependența de importuri”, a transmis ministrul Barbu, potrivit comunicatului de presă emis de Ministerul Agriculturii.

Colaborare România – UE pentru Marea Neagră

Comisarul european Costas Kadis a apreciat rolul României ca partener important în regiunea Mării Negre și angajamentul acesteia pentru gestionarea sustenabilă a resurselor piscicole.

„Dialogul de astăzi confirmă importanța unei abordări bazate pe date, adaptată specificului regional și necesitatea de a sprijini comunitățile costiere în tranziția către un sector mai rezilient și competitiv. Vom continua să lucrăm împreună pentru a asigura un cadru european coerent care să susțină atât viitorul economic, cât și sustenabilitatea sectorului pescuitului”, transmite oficialul european.

„Un punct central al întrevederii l-a constituit specificul Mării Negre, România susținând necesitatea unei abordări echilibrate, care să reflecte realitățile regionale și să asigure condiții corecte de competiție”, se mai arată în comunicatul de presă.

România și-a reiterat implicarea în implementarea politicilor europene, prin contribuția la colectarea datelor și consolidarea mecanismelor de control, pentru gestionarea corectă a resurselor piscicole.

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
25 mart.
Vinul românesc, între potențial uriaș și politici care blochează dezvoltarea / România are un sector vitivinicol recunoscut internațional, dar lipsa unei politici coerente pune în pericol atât dezvoltarea economică, cât și imaginea țării
Articole / Reportaje
25 mart.
Obiceiuri vechi, meşteşuguri locale şi momente artistice la Târgul de „Buna Vestire” de la Tismana, Gorj / Este locul în care gospodarii îşi refac proviziile pentru noul sezon agricol
Articole / Reportaje
25 mart.
Salata de boeuf, sarmalele şi pasca sau drobul de miel conduc în topul comenzilor de Paşte / Vânzările se triplează în această perioadă
Articole / Reportaje
25 mart.
De la pompă la raft | Criza motorinei capătă noi accente. Vlad Popescu (Norofert): „E un sentiment de panică! Printre fermieri există ideea că mai bine nu mai semănăm nimic. Nicio cultură de primăvară!”
Articole / Reportaje
24 mart.
Reducerea prețului la carburanți mai așteaptă: ședința de Guvern de marți a fost amânată
