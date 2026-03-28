Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Emil Dumitru a subliniat, la conferința „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale” că „acele insule de reușită pe care le avem în sectorul avicol, unde România are un grad de autosuficiență de peste 119% și care să sperăm că nu va suferi urmare a unei competiții neloiale cu produse provenite din țările Mercosur. Pentru că, atenție, dacă vorbim de o cantitate de carne de pasăre care poate proveni din țările Mercosur, de dacă nu mă înșel, de 1,6% pe acord de liber schimb, dacă transformăm un piept de pui dezosat, înseamnă 20% din consumul european de piept de pui, lucru care ar face practic să ne scadă competitivitatea fermierilor europeni.

Și nu vorbesc doar despre România aici, de asta cumva trebuie să fim atenți, iar acele clauze de salvgardare care s-au tot vehiculat, eu nu cred că poate fi Europa pregătită la un enter distanță să declanșeze aceste clauze de salvgardare, în condițiile în care sunt niște contracte comerciale între diverși parteneri privați, lucru care ar trebui să lase cumva la latitudinea statelor membre să intervină și să nu mai permită intrarea pe piață anumitor cantități din produsele care fac obiectul acordului de liber schimb cu Mercosul”.

G4Food și Economedia au organizat vineri, 20 martie 2026, conferința „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”, un eveniment care a adus în prim-plan schimbările majore din economie, agricultură și comerț și modul în care acestea influențează mediul de business din România.

Conferința a reunit decidenți publici, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai asociațiilor profesionale și experți în politici economice. Discuțiile s-au concentrat pe impactul noilor realități globale, inclusiv acordul UE-Mercosur, asupra agriculturii, industriei și exporturilor.