Podcastul „Connaisseur fără ifose”, o producție G4Food moderată de Cezar Ioan, revine cu un nou episod dedicat unuia dintre cele mai iubite soiuri de struguri de către consumatorii români: Primitivo. De această dată, Cezar a invitat-o la discuție pe Mari Paraschiv, reprezentant al unui magazin specializat în vinuri de top, cu studii solide în oenologie și experiență practică în domeniu.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Discuția pornește de la o realitate incontestabilă: nu există magazin de vinuri în România fără Primitivo pe raft. Motivul? „Îl cere piața, îl cer consumatorii”, spune Mari Paraschiv. Clienții vor un vin savuros, generos, corpolent, care nu necesită decantare sau răbdare suplimentară după o zi lungă de muncă.

La Wine Fields, Mari Paraschiv are în prezent șase etichete de Primitivo, cu prețuri între 71 și 173 de lei, fiecare cu stilul său, de la variante ușoare, de 12,5% alcool, până la vinuri din vițe bătrâne, cu complexitate amplă.

Cezar Ioan amintește analiza Juliei Scavo, expertă internațională, care subliniază motivele pentru care Primitivo a cucerit România în ultimii 6–7 ani:

productivitate bună la hectar;

textură catifelată, lipsită de astringență;

fructozitate intensă și plăcută;

accesibilitate culturală: este ușor de pronunțat, ușor de înțeles.

Mari Paraschiv confirmă și completează: „Oamenii caută în Primitivo inclusiv aromele secundare date de fermentație și de maturarea în stejar (ciocolată, vanilie, cacao) care completează perfect fructul”. În plus, mulți consumatori cer vinuri pe care le-au descoperit în restaurante sau în vacanțele din Italia și vin special să le caute în magazin.

Legătura românilor cu Italia și cu Primitivo

Atât Cezar Ioan, cât și Mari Paraschiv observă că românii au o afinitate naturală pentru gastronomia italiană și pentru vinurile care o însoțesc. Primitivo e un companion ideal pentru paste, pizza sau preparate tradiționale din sudul Italiei, iar românii care se întorc din vacanțe sau expații reîntorși acasă caută vinuri care să le amintească de experiențele culinare trăite acolo.