Primele căpșuni românești sunt gata să ajungă pe tarabele din piețe, însă prețurile din acest an vor fi mai ridicate decât în sezonul trecut. Producătorii spun că eforturile suplimentare depuse în timpul iernii, pentru a proteja culturile de temperaturile scăzute, se reflectă acum în costurile de vânzare. Potrivit datelor publicate de BizBrașov, recolta din acest an vine după o perioadă dificilă pentru agricultori, marcată de episoade de frig care au pus în pericol culturile. Cu toate acestea, fermierii au reușit să salveze producția prin măsuri suplimentare de protecție. „Le-am făcut o protecție mai mare împotriva frigului. Mai multă pânză pusă la ele, mult mai multă grijă în fiecare zi”, a declarat un producător local.

Aceste măsuri au însemnat însă și investiții mai mari. În unele cazuri, costurile au ajuns la aproximativ 3.000 de euro pentru protejarea culturilor, sumă care influențează direct prețul final al fructelor.

Astfel, dacă anul trecut prețul căpșunilor la producător pornea de la aproximativ 30 de lei kilogramul, în 2026 consumatorii vor plăti cu cel puțin 5 lei mai mult. De la producători până la tarabe, prețurile ar putea crește și mai mult, în funcție de adaosurile comercianților.

Fructele autohtone, mai scumpe

În același timp, până când producția locală va ajunge în cantități suficiente pe piață, românii continuă să cumpere căpșuni din import. Fructele aduse din Grecia sunt deja disponibile, la prețuri cuprinse între 10 și 17 lei pe kilogram, însă diferențele de gust și prospețime rămân un factor important pentru consumatori.

Apariția căpșunilor românești pe piață marchează, ca în fiecare an, începutul sezonului fructelor locale. Chiar dacă prețurile sunt mai mari, producătorii mizează pe interesul crescut pentru produsele autohtone, mai ales în perioada de primăvară. Pentru agricultori, însă, sezonul 2026 rămâne unul de echilibru între efort și recompensă. Investițiile suplimentare au salvat recolta, dar au adus și presiuni asupra prețurilor, într-un context în care consumatorii sunt deja afectați de scumpiri în mai multe domenii.