Sigur că și proteinele sunt importante, pentru o alimentație echilibrată. Dar consumul de verdețuri de primăvară aduce numeroase beneficii pentru sănătate, datorită conținutului lor bogat în vitamine, minerale, antioxidanți și fibre. Dr. Mirel Andrei Mogoș, medic specialist medicină de familie, a explicat, pentru G4Food.ro, beneficiile verdețurilor, dar și cât este folclor în privința efectelor lor…miraculoase.

Acum este vremea spanacului, a urzicilor, a leurdei și a altor verdețuri. Sunt benefice pentru organism, fiind o alimentație ușoară care se digeră bine.

Majoritatea oamenilor aleg să consume verdețuri în speranța detoxifierii organismului sau pentru aport de vitamine C, K, B și minerale precum fier, calciu, magneziu și potasiu. S-ar părea, însă, că lucrurile nu stau fix așa și verdețurile nu realizează miracole.

Detoxifierea cu verdețuri, un mit?

„Mitul «detoxifierii» și «toxinele de iarnă» nu se realizează, exclusive, cu ajutorul leurdei, spanacului sau a-l altor verdețuri. Ficatul, rinichii și plămânii sunt organe care se ocupă de detoxifiere non-stop, independent de anotimp. Conceptul de «toxine de iarnă» este pur folclor sau strategie de marketing. Verdețurile susțin funcția hepatică, dar nu funcționează ca un «detergent» miraculos pentru ficat. Sigur că sunt benefice, dar să nu ne punem toată baza în ele”, explică dr. Mirel Mogoș.

Verdețurile susțin digestia și pot ajuta la slăbit

Multe verdeturi, precum pătrunjelul, urzicile sau leurda, conțin compuși care pot stimula detoxifierea naturală a ficatului și pot ajuta la eliminarea toxinelor din organism.

Antioxidanții precum flavonoidele și carotenoidele protejează celulele de stresul oxidativ, reduc inflamațiile și pot scădea riscul unor boli cronice.

De asemenea, fibrele din verdeturi îmbunătățesc tranzitul intestinal, echilibrează flora intestinală și ajută la prevenirea constipației. În plus, potasiul și magneziul din verdețuri pot contribuie, într-o oarecare măsură, la menținerea tensiunii arteriale în limite normale și sprijină sănătatea inimii.

Nu în ultimul rând, datorită conținutului scăzut de calorii și bogăției în fibre, verdeturile de primăvară oferă sațietate, fără un aport caloric ridicat, deci pot ajuta la slăbit.

Capcana fierului din verdețuri

„Referitor la capcana fierului din verdețuri – biodisponibilitatea – trebuie precizat că fierul din surse vegetale, precum spanacul și urzicile, este non-hemic, adică are o rată de absorbție mult mai mică decât cel din carne. Mai mult, în cazul spanacului, conținutul mare de oxalați inhibă fix absorbția fierului și a calciului. Deci verdețurile sunt o sursă bună de fier, dar condiționată, nu miraculoasă. Prin urmare, le recomand, ca parte dintr-o dietă echilibrată, nu cure excesive de verdețuri”, explică. dr. Mirel Mogoș.