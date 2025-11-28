Anul acesta, potrivit today.com, prima cină americană de Ziua Recunoștinței a avut loc la Castel Gandolfo, reședința de vară a Papei, aflată în apropiere de Roma.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Papa Leon al XIV-lea a vorbit cu Molly Hunter de la NBC News, în fața Castelului Gandolfo, înainte de prima sa călătorie în străinătate, în Turcia și Liban, unde se va întâlni cu lideri politici și religioși. Papa Leon a împărtășit speranța ca oamenii din SUA să nu uite ce sărbătoresc, cu adevărat, în această zi.

Papa Leon îndeamnă la recunoștință pentru darul vieții

„I-aș încuraja pe toți oamenii, mai ales cu această frumoasă sărbătoare pe care o avem în Statele Unite, care unește pe toată lumea – oameni de credințe diferite, oameni care poate nu au darul credinței – să spună mulțumesc cuiva, să recunoască faptul că toți am primit atât de multe daruri, în primul rând darul vieții”, a fost mesajul Papei Leon, pentru Ziua Recunoștinței, transmis de NBC News

Ce este Borgo Laudato Si

Pe 26 noiembrie a avut loc o inițiativă de Ziua Recunoștinței, numită „de la fermă la masă”, începută de Papa Francisc, pentru echipa Borgo Laudato Si’, de la Castel Gandolfo, care are grijă de terenurile domeniului.

Borgo Laudato Si’ este un proiect ecologic și spiritual inițiat de Papa Francisc, inaugurat oficial de Papa Leon XIV la reședința papală din Castel Gandolfo. Acesta este un centru de formare în ecologie integrală, menit să îmbine credința cu grija față de creație și să promoveze sustenabilitatea prin educație și practici ecologice. Proiectul include spații verzi, ferme, sere și un centru educațional, deschis publicului larg ca un loc de reflecție și acțiune comunitară.

Satul din jurul reședinței palatine cuprinde 135 de acri de grădini, podgorii, măslini, terenuri agricole, sere și animale.

Un chef american a pregătit masa de la Castel Gandolfo

Meniul de Ziua Recunoștinței, pregătit de Art Smith, chef din Chicago, a avut influențe atât italiene, cât și specifice orașului Chicago.

Curcanul a fost fript cu unt de trufe și ierburi, și servit cu porchetta, o umplutură făcută din pâine de la Turano Bread Co., din Chicago și giardiniera, de la Mauro Provisions.

„O pasăre cu adevărat italiană, dar făcută cu multă dragoste”, a spus chef Art Smith.

Ce este giardiniera

Giardiniera este un amestec italian de legume murate (preparate în oțet sau ulei), care include, de obicei, morcovi, țelină, conopidă și ardei. Este un aperitiv popular, servit pe platouri de antreuri, sau folosit ca asezonare pentru diverse feluri de mâncare, de la salate la sandvișuri și paste. Există o versiune clasică italiană și o variantă populară, în stil Chicago, care este mai picantă și conține, adesea, ardei iuți.

Mămăligă și paste, de Ziua Recunoștinței

„Aceasta a fost prima Zi americană a Recunoștinței la Castel Gandolfo”, a spus Art Smith, despre reședința veche de 450 de ani.

El a completat meniul cu dressing de mămăligă (cornbread) cu cârnați și mere (un preparat preferat de Oprah), mușchi de vită cu hribi, ciabatta cu pancetta și un timbal de cacio e pepe.

„Italianilor le place să facă paste și să le modeleze”, i-a spus Smith despre ultimul preparat, adăugând că este aproape ca un „chec” sărat.

Smith a mai spus că speră ca această Zi a Recunoștinței să fie începutul unei noi tradiții papale.

„Să le mulțumim celor care au grijă de acest pământ – asta este important”, a spus Smith, înainte de a-și exprima propria speranță legată de ceea ce vor înțelege oamenii din prima masă papală de Ziua Recunoștinței: „Că suntem o țară minunată, că iubim oamenii prin mâncare.”

Papa Leon, primul Papă american

Papa Leon al XIV-lea, pe numele său civil Robert Francis Prevost, este primul papă american din istorie. A fost ales Suveran Pontif la data de 8 mai 2025, fiind cel de-al 267-lea papă al Bisericii Catolice.

El s-a născut în Chicago, Illinois, Statele Unite ale Americii, în 1955. Papa Leon deține atât cetățenia americană, cât și pe cea peruviană, datorită activității sale misionare extinse în America de Sud.

Înainte de a fi ales papă, el a ocupat funcția de prefect al Departamentului pentru Episcopi la Vatican și a fost o figură cheie în Biserica Catolică contemporană.

Papa Leon este descris ca fiind un teolog discret, rezervat și un om dedicat credinței și studiului profund.

Alegerea sa reprezintă un moment istoric, deoarece este primul papă originar din America de Nord, o alegere care a reechilibrat parțial balanța geopolitică a Vaticanului.