Indicele global al preţurilor la alimente a scăzut în noiembrie, pentru a treia lună consecutiv, pe fondul declinului tuturor produselor alimentare de bază, exceptând cerealele, a anunţat vineri Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), transmite Reuters, transmite Agerpres.

FAO publică lunar propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de preţuri înregistrate la un coş de alimente format din: cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne şi zahăr.

În noiembrie, acest indice s-a situat la o medie de 125,1 puncte, comparativ cu o valoare revizuită de 126,6 de puncte înregistrată în octombrie. Este cel mai redus nivel începând din ianuarie 2025.

Per total, acest indice este cu 2,1% mai scăzut faţă de noiembrie 2024, şi cu 21,9% sub maximumul istoric atins în luna martie 2022.

Datele FAO arată că preţurile la zahăr au scăzut cu 5,9% în noiembrie, atingând cel mai redus nivel din decembrie 2020, pe fondul aşteptărilor referitoare la o aprovizionare masivă pe plan global.

Şi preţurile produselor lactate au scăzut cu 3,1% luna trecută, a cincea lună de declin consecutiv, reflectând majorarea producţiei de lapte.

Prețuri mai mici la carne

Preţurile la carne au scăzut cu 0,8% luna trecută la 2%, pe fondul reducerii preţurilor la carnea de porc şi de pasăre, şi a stabilizării cotaţiilor la carnea de vită, după eliminarea taxelor vamale americane, a precizat FAO.

Preţurile la uleiurile vegetale au înregistrat un recul de 2,6% în noiembrie, ajungând la cel mai redus nivel din ultimele cinci luni, pe fondul reducerii preţului uleiului de palmier.

În contrast, preţurile la cereale au înregistrat un avans de 1,8% în noiembrie, faţă de octombrie. La grâu, preţurile au crescut datorită potenţialei cereri din China şi a tensiunilor geopolitice din regiunea Mării Negre, în timp ce preţurile la porumb sunt sprijinite de cererea pentru exporturile braziliene şi a informaţiilor privind efectele fenomenelor meteo asupra culturilor din America de Sud.

Într-un raport separat, FAO şi-a revizuit estimările privind producţia mondială de cereale în 2025 până la nivelul record de 3,003 miliarde tone metrice, de la 2,990 miliarde tone cât estima anterior, în special în urma îmbunătăţirii prognozelor referitoare la producţia de grâu.

În plus, FAO a revizuit în creştere previziunile privind stocurile de cereale la finalul sezonului 2025/2026, la nivelul record de 925,5 milioane tone, reflectând aşteptările referitoare la majorarea stocurilor de grâu în China şi India.